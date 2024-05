Drone Soccer in anteprima europea, VR, videogame ed eSports: questo e molto altro all’eSports & Gaming Fest di WMF

(Adnkronos) – L'eSports & Gaming Fest di WMF – We Make Future promette un'esperienza senza precedenti, unendo innovazione tecnologica e divertimento. Dal Club Challenge internazionale di Drone Soccer, che richiama il Quidditch di Harry Potter, alla possibilità di giocare in prima persona, il festival offre emozioni uniche per appassionati e curiosi. Oltre alle competizioni, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella storia del gaming, dall'epoca dei primi prototipi agli iconici videogiochi degli anni '80 e '90. Con avventure coinvolgenti anche nella realtà virtuale e incontri con ospiti, tra cui l’artista e musicista Kenobit, Esports & Gaming Fest si conferma come un evento imperdibile per gli amanti dell'innovazione e dell'intrattenimento digitale, in programma dal 13 al 15 giugno a BolognaFiere. Tra i partner dell’evento anche Lega Esports, Gamicon – Videogame Festival, ARKANOID e Asmodee.

Bologna,17/05/2024. Il conto alla rovescia è iniziato: manca davvero poco all'apertura delle porte della prima edizione bolognese di WMF – We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione: AI, Tech e Digital in programma dal 13 al 15 giugno presso BolognaFiere. Un evento, ideato e organizzato da Search On Media Group, che per ospiti, programma e dimensioni si preannuncia senza precedenti e promette di riunire nel cuore del capoluogo emiliano il meglio dell’innovazione globale, divenendo epicentro di costruzione del futuro. Nel fitto calendario eventi che popoleranno la manifestazione spicca senza dubbio eSports & Gaming Fest: con uno spazio di 300 metri quadri e tre giorni di appuntamenti, eSports & Gaming Fest offre un'esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di sport elettronici. "Il mondo degli esport e del gaming rappresenta un importante barometro delle nuove tendenze nell'ambito dell'innovazione digitale e tecnologica. È un settore in continua crescita nell'epoca della trasformazione digitale, notevolmente incline all'adozione di nuove tecnologie e alla sperimentazione di ibridazioni” afferma Cosmano Lombardo, CEO e Founder di Search On Media Group e ideatore di WMF “Un esempio su tutti? Il Drone Soccer, disciplina eSportiva che sfrutta droni, che con il WMF porteremo per la prima volta in Europa e in Italia con un Club Challenge internazionale che coinvolgerà tra gli altri Corea e Cina. Sarà un’esperienza imperdibile sia per chi vorrà assistere al torneo, sia per chi vorrà provare a giocare nell’area dedicata.”

Il Drone Soccer, iper la prima volta in Europa all’eSports & Gaming Fest del WMF

L'innovazione e lo spirito competitivo raggiungono nuove vette con il Club Challenge internazionale di Drone Soccer, portato per la prima volta in Europa e in Italia dal WMF, una delle attrazioni principali dell'eSports & Gaming Fest. Questo sport futuristico sfrutta droni e tecnologia all'avanguardia, richiamando all'attenzione dei più attenti analogie con il celebre Quidditch del mondo magico di Harry Potter. Nel torneo, Club ufficiali provenienti da Corea, Italia, India e Cina si sfideranno sulla Competition Area di oltre 260 mq, dimostrando abilità, strategia e precisione nei controlli dei droni: un'opportunità unica per i visitatori di assistere a uno spettacolo esportivo unico nel suo genere. I partecipanti avranno anche la possibilità di testare il Drone Soccer in prima persona: sarà infatti disponibile, oltre alla competition arena, anche un'area dedicata al gioco per i partecipanti che, guidati dalla FIDA – Federation of International Drone soccer Association, avranno l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità. Drone Soccer rappresenta però solo uno dei tanti modi in cui eSports & Gaming Fest porta l'innovazione e il divertimento al centro della Fiera.

Dalla storia del gaming verso il futuro del settore videoludico

L'obiettivo di eSports & Gaming Fest è quindi chiaro: offrire uno spazio interattivo, dedicato al divertimento e all’intrattenimento, provando eSport in anteprima internazionale oppure sperimentando un vero e proprio tuffo nel passato attraverso le pietre miliari della storia del gaming e del mondo videoludico. L'evento verticale offrirà l'opportunità di esplorare le più recenti innovazioni nel mondo dei videogiochi, consentendo ai partecipanti di provare di persona le tecnologie all'avanguardia che lo caratterizzano. Sarà possibile testare i visori nello spazio dedicato, immergendosi in mondi fantastici ed interattivi. Ma l'esperienza non si ferma qui: sarà anche un viaggio nel tempo, un'occasione unica per scoprire la storia e i progressi che hanno plasmato l'universo videoludico, dai prototipi degli anni '60 ai grandi classici come Super Mario, Sonic, The House of the Dead Zone e Guitar Hero. Non mancheranno ospiti e gamers nel Salotto del Gamer, un luogo dedicato a incontri, approfondimenti e interviste sul mondo dei videogiochi, oltre che a un momento di condivisione con le rispettive community. Tra i presenti anche Paolo Gualdi, Organizzatore di San Marino Comics, Damiano Bordoni, Curatore mostra "La Storia del Videogioco", Michael "Vincent" Bianchi, Caster ESport, Daniele Stizza, Psicologo dello sport e degli E-Sport, alcuni membri del Trinity Team, Sviluppatori "Slaps and Beans" Videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill e Paolo Cioni, Attore e illustratore. Attesissimo anche sul fronte dell’intrattenimento musicale Kenobit, all’anagrafe Fabio Bortolotti, uno dei principali esponenti della scena 8 bit a livello internazionale. Kenobit intratterrà il pubblico sia sul Mainstage di WMF, il palco principale dell'evento, che all'interno dell'Esports & Gaming Fest, offrendo un'esperienza unica che unisce videogiochi, musica e cultura. Per partecipare pienamente a tutte le iniziative, appuntamenti e attività di eSport & Gaming, è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale di WMF, scegliendo tra Mainstage Ticket e Fiera Ticket.

WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital

Il 13 – 14 – 15 GIUGNO 2024, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. L'edizione 2024 di WMF ha già stabilito nuovi record, coinvolgendo oltre 90 paesi, con la partecipazione di oltre 600 sponsor ed espositori e la pianificazione di oltre 90 stage formativi che ospiteranno più di 1000 speaker da tutto il mondo. .

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

