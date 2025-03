E.ON rivoluziona la mobilità elettrica integrando la ricarica dell’auto nella fornitura di energia elettrica, gestibili con un’unica app per una maggiore sostenibilità e flessibilità

(Adnkronos) –

E.ON Luce Ricarica Flex è un servizio unico, distintivo e personalizzato nel mercato dell’energia in combinazione al servizio Car Connect per diminuire i costi domestici della mobilità elettrica

13 marzo 2025. E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, annuncia E.ON Luce Ricarica Flex, la nuova soluzione che integra per la prima volta la Ricarica Intelligente nell’offerta luce, consentendo ai clienti di ricaricare la propria auto elettrica in modo flessibile, più conveniente e in linea con il proprio piano. Grazie all’innovativa funzionalità Car Connect, integrata nell’app E.ON Home, gli utenti possono automatizzare la ricarica notturna, massimizzando il risparmio e contribuendo a un consumo energetico più sostenibile. Le nuove soluzioni presentate costituiscono un tassello fondamentale della strategia di elettrificazione di E.ON, che mira a una gestione personalizzabile e sostenibile dell’energia. E.ON è il primo operatore in Italia a offrire un servizio di Ricarica Intelligente direttamente integrato nella fornitura di energia elettrica. A differenza delle app fornite dai produttori di auto elettriche, che permettono la gestione della ricarica ma senza un’integrazione con la fornitura di energia domestica, E.ON Luce Ricarica Flex offre un modello all-in-one che consente agli utenti di:

Gestire e monitorare i consumi energetici in un’unica piattaforma digitale

Fare affidamento sull’algoritmo di

Car Connect, che ottimizza la ricarica in base ai prezzi dell’energia grazie alla programmazione automatizzata della ricarica nelle ore di minor costo

“Con E.ON Luce Ricarica Flex facciamo un passo avanti nella rivoluzione della mobilità elettrica in Italia. Siamo i primi a offrire un servizio di Ricarica Intelligente integrato nell’offerta luce, mettendo il cliente al centro con soluzioni digitali avanzate che garantiscono risparmio ed efficienza. Questa è solo un’altra tappa del nostro percorso di elettrificazione e digitalizzazione verso un’energia sempre più flessibile e sostenibile”, afferma Luca Conti, CEO di E.ON Italia. La funzione Car Connect, disponibile per tutti i clienti che attivano E.ON Luce Ricarica Flex, rappresenta dunque un passo avanti nella strategia di flessibilità energetica di E.ON. L’integrazione con l’app E.ON Home permette infatti una gestione centralizzata dell’energia domestica e della mobilità elettrica, semplificando la vita degli utenti e promuovendo un consumo più efficiente e sostenibile. E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti e 47 milioni di clienti nel mondo e con sede in Germania, a Essen. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche e una strategia fondata su crescita, sostenibilità e digitalizzazione, si pone come playmaker della transizione energetica in Europa. In Italia E.ON è protagonista del cambiamento verso una nuova energia, più indipendente e decentralizzata, e promuove uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale a beneficio delle generazioni di oggi e domani. Per questo fornisce a oltre 1 milione di clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni una proposta completa di soluzioni e servizi per rendere più efficienti ed energeticamente indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

