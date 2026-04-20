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Elena Beltramo lancia il libro che svela come liberarsi dai condizionamenti mentali e vivere senza compromessi

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 21.04.2026 – Ci sono momenti in cui ti svegli e realizzi di essere intrappolato in una vita che non ti appartiene. Relazioni che feriscono invece di nutrire. Paure che paralizzano proprio quando si vorrebbe spiccare il volo. Un corpo che si ammala per dire ciò che non si ha il coraggio di ascoltare. E sotto tutto questo, la paura più devastante: quella di non aver mai vissuto davvero, di arrivare alla fine senza aver mai iniziato. 

 

Per chi si riconosce in queste dinamiche, anche solo per un istante, quello che stai per leggere potrebbe cambiare tutto. Esce oggi “IL CODICE DEL MIRACOLO. Come decodificare il dolore e rinascere dalle ceneri grazie al Metodo IperSophia Emozionale®” di Elena Beltramo (Bruno Editore). Non si tratta dell’ennesimo manuale di crescita personale, ma di un’opera rivoluzionaria che insegna a trasformare il dolore in potere, riscrivendo le memorie emotive per riprendere, finalmente, il controllo della propria esistenza. Scritto da chi ha attraversato l’inferno e ne è uscita con la formula vincente per aiutare gli altri a fare lo stesso. 

 

“Questo libro si fonda sul Metodo IperSophia Emozionale

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, un approccio unico al mondo che traduce le emozioni come dati precisi” spiega Elena Beltramo. “Si tratta di uno strumento concreto per riprogrammare quella parte della mente inconscia che sabota sistematicamente i nostri sogni”. 

 

Come precisa la stessa autrice, l’idea di scrivere quest’opera nasce dalla volontà di costruire un ponte tra chi si sente ancora avvolto nel buio e chi ha già trovato la luce. Per questo non è un testo teorico, bensì un manuale operativo che contiene il codice capace di aiutare chiunque a riprendersi il controllo della propria vita. 

 

“Questo libro è un viaggio controintuitivo che accompagna il lettore dal riconoscimento del dolore come maestro, alla scelta consapevole di diventare artefice della propria realtà” incalza Giacomo Bruno, l’editore. “L’obiettivo finale è di estremo valore: iniziare finalmente a vivere una vita senza compromessi”. 

 

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché questa casa editrice condivide la mia stessa visione: una trasformazione accessibile, concreta e orientata al risultato” conclude l’autrice. “Cercavo un partner editoriale che non volesse solo pubblicare un libro, ma diffondere una rivoluzione interiore. So di averlo trovato in Giacomo Bruno”.
 

 

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:
https://amzn.to/4sOr1ry

 

 

Dott.ssa Elena Beltramo, laureata in Psicologia, Counselor e Armonizzatrice Familiare, è la fondatrice del Metodo IperSophia Emozionale®. Dopo essersi liberata dall’anoressia allo stadio terminale e aver ricostruito la propria vita dalle macerie di un crollo imprenditoriale, ha trasformato il suo dolore in potenza per una rivoluzione interiore. Attraverso protocolli e algoritmi esclusivi, controintuitivi e unici al mondo che fondono neuroscienze e spiritualità, ha invertito il processo della sofferenza per riprogrammare le memorie alla radice. Aiuta migliaia di persone a liberarsi dai blocchi emotivi che impediscono loro di vivere pienamente e senza compromessi. Creatrice del Coaching IperSophico®, insegna che ogni ferita è il punto di partenza per una missione straordinaria. Sito web:
https://www.starsemprebene.it

 

Giacomo Bruno

, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore

, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di

ViviBook
™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su:
https://www.brunoeditore.it

 

Contatti:
Bruno Editore
info@brunoeditore.it
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Bruno Editore

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© Riproduzione riservata

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