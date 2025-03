Fashion e-commerce in crescita: cosa aspettarsi nel prossimo futuro

(Adnkronos) – 20 marzo 2025.Il commercio elettronico è sempre più protagonista nel mondo Fashion e i dati presentati da Statista, piattaforma web che propone studi relativi ai comparti economici più disparati, lo confermano in modo netto. Nel 2023 ben il 31% dei ricavi complessivi del settore sono stati generati da vendite online, e questa percentuale è destinata a svilupparsi in maniera notevole nel 2025, come anche negli anni che verranno: per il lasso temporale compreso tra il 2023 e il 2029, infatti, Statista ha previsto un tasso di crescita annuo del +9,5%. Abbigliamento ed e-commerce, dunque, sono destinati a costituire un binomio sempre più stretto, ma quali saranno le tendenze di maggior rilievo? Cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro? Ecco alcuni aspetti che, con ogni probabilità, rappresenteranno dei capisaldi molto importanti. Anzitutto, l’esperienza di acquisto negli e-commerce Fashion diverrà sempre più piacevole: nell’evento Netcomm NetRetail Focus Fashion & Lifestyle 2024, infatti, è stato rimarcato come tantissimi brand siano compiendo degli investimenti molto importanti in tal senso. In particolare, le aziende che operano tramite il canale digitale ambiscono ad ampliare la propria offerta, dal momento che ben il 38% dei consumatori reputa le vaste possibilità di scelta come un fattore di primaria importanza, e a rendere l’acquisto più agevole ed efficiente, il 27,7% degli acquirenti infatti dichiara di desiderare delle migliorie in tal senso. Quando si parla di e-commerce Fashion si tende a pensare subito al Retail, ma le novità sono numerose ed interessanti anche nel mondo B2B. Nel nostro Paese, infatti, stanno emergendo dei negozi online dedicati interamente all’ingrosso, dove negozianti e outlet possono rifornirsi con tutta la comodità del commercio telematico.

Una realtà italiana particolarmente interessante è Tenaxia, e-commerce di abbigliamento ideato appositamente per i clienti Business che offre, a quest’ultimi, le più solide garanzie di affidabilità. Tenaxia collabora direttamente con maison, produttori e aziende licenziatarie, acquistandone gli stock invenduti: i clienti che comprano da questo e-commerce, dunque, hanno piena certezza dell’originalità dei prodotti, essendo fornita in tutti i casi la fattura di acquisto (evidence) che attesta non solo l’autenticità, ma anche la provenienza della merce. Ulteriore punto di forza di questo sito web è il fatto che i clienti Business non sono obbligati ad acquistare lotti preconfezionati, di conseguenza possono strutturare il proprio ordine in modo libero, senza vincoli. Tra le principali novità che riguarderanno l’e-commerce Fashion nel prossimo futuro non può che esserci anche l’intelligenza artificiale: il mondo dell’AI rappresentaun’autentica rivoluzione, peraltro in evoluzione costante, e non rimarrà di certo indifferente alle aziende del settore che vendono in rete. Le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nel commercio elettronico di abbigliamento sono svariate, e spaziano dalle attività di customer assistance alla gestione della supply chain. L’AI, tuttavia, non si limiterà a rendere più efficienti i processi aziendali, ma potrà anche fornire all’utente dei suggerimenti personalizzati, perfezionati tramite l’elaborazione automatizzata di una grande quantità di dati. È cosa nota il fatto che i social network siano, per le aziende che vendono in rete, degli ambienti digitali molto preziosi e assolutamente meritevoli di essere gestiti con la massima professionalità, ma essi possono oggi ricoprire, nell’e-commerce Fashion, un ruolo ancor più importante rispetto a quello canonico. Oggi, infatti, diversi social network consentono di vendere direttamente all’interno della piattaforma, senza che gli utenti debbano essere smistati su e-commerce o marketplace, e questa potrebbe rivelarsi una grande frontiera per il prossimo futuro.

TikTok, social sempre più emergente e molto amato dai giovanissimi, integra ad esempio la funzione TikTok Shop, grazie alla quale è possibile vendere direttamente nei suoi spazi. Da questo punto di vista è emblematico il fatto che, secondo una statistica presentata dalla società NIQ, TikTok abbracci già oggi ben l’1,4% dell’e-commerce Fashion nel Regno Unito.

Ci sono delle solide basi, dunque, per ritenere che acquistare capi d’abbigliamento direttamente dai social network diverrà un comportamento sempre più comune nei prossimi anni. TENAXIA DI MONACCHI MARCO VIA CASCATA DEL SASSO 12 61048 SANT’ANGELO IN VADO (PS) P.IVA 02434010415 Sito web: https://www.tenaxia.com/it/

Email: info@tenaxia.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)