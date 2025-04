Fattoretto Agency al Netcomm Forum 2025: SEO Data-Driven, AI e automazione per la massima marginalità degli eCommerce

(Adnkronos) – Leader dell’Innovazione 2025, l’agenzia porta a Milano la sua visione del futuro del commercio digitale: scopri Fattoboost e le ultime soluzioni AI allo stand H47, e partecipa a due speech imperdibili. Milano,2 aprile 2025 – Fattoretto Agency, recentemente riconosciuta tra le 130 aziende Leader dell’Innovazione 2025 dal Corriere della Sera e Statista (e prima nel settore “Internet, IT e Telecomunicazioni”), sarà protagonista al Netcomm Forum 2025 (15-16 Aprile, Milano). L’agenzia, che ha conquistato il decimo posto assoluto in classifica, alle spalle di colossi come Ferrero, Angelini e Barilla, condividerà la sua expertise in ambito SEO data-driven, automazione dei processi con l’Intelligenza Artificiale e strategie per aumentare la marginalità degli eCommerce. Fattoretto Agency sarà allo stand H47 offrendo ai partecipanti dell’evento un confronto diretto con il team. Ciò consentirà di scoprire, in particolare:

Fattoboost: la piattaforma proprietaria che, integrando dati da Google Search Console, GA4 e altri strumenti SEO leader, offre analisi complete e personalizzate, permettendo di monitorare il 100% dei dati dei clienti.

Evoluzioni SEO: le ultime novità e strategie per ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca, incrementando il traffico qualificato e indipendente dall’advertising.

Soluzioni AI: come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo dell’eCommerce, automatizzando i processi, risparmiando tempo e risorse, e aumentando la produttività.

Marginalità e sostenibilità eCommerce. Facendo riferimento a un approccio SEO data driven e all’automazione, l’evento milanese sarà l’occasione per approfondire le opportunità di sostenibilità economica e marginalità degli store, sfruttando un aumento del traffico organico e indipendenza dall’advertising. Fattoretto Agency terrà due speech di alto profilo, offrendo approfondimenti strategici e casi studio concreti:

Martedì 15 aprile | 11:30 – 12:00 | Sala Ocean 3:

“Migrazione SEO Internazionale” con Massimo Fattoretto, CEO di Fattoretto Agency.

Mercoledì 16 aprile | 14:00 – 14:30 | Sala Ocean 2:

“Scalare con Shopify: Strategie SEO tech per accelerare l’eCommerce” con Lorenzo Schiff (Senior SEO Tech, Fattoretto Agency) e Francesco Mura (Co-Founder, Evocon – Shopify Plus Partner). Uno speech consigliato da Shopify Italia. Fattoretto Agency si distingue per il suo approccio basato sui dati (“I numeri non mentono” è il mantra aziendale) e per la continua ricerca di soluzioni innovative. L’agenzia, già riconosciuta a livello nazionale e internazionale (tra le 500 aziende italiane con le più alte percentuali di crescita per Il Sole 24 Ore e tra le 1000 aziende europee con la crescita più rapida per il Financial Times), si pone come partner ideale per gli eCommerce che puntano alla crescita, all’efficienza e alla sostenibilità digitale.

Non perdere l’occasione di incontrare Fattoretto Agency al Netcomm Forum 2025! Visita lo stand H47 e partecipa agli speech per scoprire come valorizzare la crescita del tuo eCommerce.

Fattoretto Agency

