Federalpol Investigazioni, Milano: “50 anni di eccellenza investigativa”

(Adnkronos) – Con lo sguardo rivolto al futuro, la garanzia di servizi investigativi impeccabili in un mondo sempre più digitale e complesso Milano, 12 febbraio. Federalpol Investigazioni di Sesto San Giovanni in provincia di Milano raggiunge un importante traguardo: 50 anni di attività nel settore delle indagini private e aziendali. Fondata nel 1975 da Tullio Galluzzi a Sesto San Giovanni, l’agenzia ha costruito nel tempo una solida reputazione di affidabilità e serietà, espandendosi su scala nazionale. Oggi, sotto la guida del figlio Andrea Galluzzi, ufficiale in congedo, l’azienda continua ad evolversi mantenendo il proprio impegno verso l’eccellenza e l’innovazione. Quella che nacque come un’intuizione è oggi un punto di riferimento per chi necessita di risposte certe e riservate in ambito di investigazioni private. La passione per un mestiere tanto affascinante quanto complesso ha permesso a Federalpol di consolidarsi nel panorama investigativo, distinguendosi per metodo, competenza e attenzione alle esigenze dei clienti. “Da cinquant’anni offriamo indagini precise ed affidabili, con un approccio fondato su esperienza, discrezione e tecnologia avanzata”, ha dichiarato Andrea Galluzzi. “Affrontiamo ogni caso con serietà assoluta, adattandoci ai continui cambiamenti del settore, senza mai perdere di vista i valori che ci contraddistinguono da mezzo secolo”. La qualità e l’efficacia del metodo Federalpol sono confermate dalla fiducia di numerosi clienti, tra cui aziende multinazionali, studi legali, enti pubblici e personalità dello spettacolo. Un’esperienza che ha ispirato anche Angelo Galluzzi, fratello di Andrea e, come lui, investigatore privato, a raccogliere in un libro, ‘Memorie di un detective privato’, una serie di storie vere – raccontate in forma anonima – che offrono uno sguardo privilegiato sulla realtà di questa professione. Un vero e proprio diario di bordo che testimonia la complessità e il fascino unico del mondo investigativo. Il 50° anniversario non è solo una celebrazione, ma un punto di partenza per affrontare il futuro con lo stesso spirito di impegno e dedizione. Federalpol continuerà a supportare le imprese nell’individuazione di infedeltà dei dipendenti, concorrenza sleale e frodi aziendali, così come nel settore privato, conducendo consulenze criminologiche per la difesa penale, indagini su infedeltà coniugale e problematiche relative alla tutela e affidamento di minori nelle cause di separazione. Inoltre, grazie ad un team altamente specializzato, offre consulenze in cyber investigazioni, bonifiche ambientali e protezione della privacy. “Il nostro lavoro richiede metodo, intuizione e la massima riservatezza. In questi cinquant’anni abbiamo affrontato sfide sempre nuove, mantenendo inalterato il nostro impegno per la verità e la sicurezza dei clienti”, afferma Andrea Galluzzi. “Questo traguardo lo dedichiamo innanzitutto a nostro padre, che ci ha trasmesso l’amore per questa professione e a tutti coloro che continuano a sceglierci con fiducia”. Ulteriori informazioni nel sito ufficiale: www.federalpolinvestigazioni.com

Link del libro ‘Memorie di un detective privato’

