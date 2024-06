Formula 1 – Leclerc cerca il bis ma Verstappen brama vendetta. Il monegasco vincente anche in Canada a 6,00 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 06 giugno 2024 – Il ghiaccio è stato rotto e adesso, come è normale che sia, Charles Leclerc non vuole più fermarsi. Dopo il successo “a casa sua” in quel del Principato, il numero 16 della Ferrari cerca la conferma del gradino più alto del podio a Montreal, sul circuito intitolato a uno dei piloti più amati della Rossa e della Formula 1 in generale: Gilles Villeneuve. Il Gran Premio del Canada, in programma domenica prossima, vedrà in Leclerc uno dei protagonisti su un tracciato dove, al massimo, ha centrato il terzo posto: gli esperti Sisal ritengono possibile la vittoria di Charles, offerta a 6,00, al pari di una pole in quota a 5,00. Ma se Leclerc avrà gli occhi di tutti i ferraristi addosso, Max Verstappen è pronto a prendersi la sua rivincita dopo aver disputato una gara anonima a Montecarlo. Il tre volte iridato vuole mostrare a tutti perché, sulla sua Red Bull, campeggia il numero 1. L’olandese, inoltre, da due stagioni non ha rivali a Montreal e cerca il terzo successo in fila, un’impresa riuscita solo a due leggende della Formula 1: Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Verstappen parte favoritissimo sia in gara, successo a 1,50, che per la partenza al palo, data a 1,65. Il terzo incomodo è sempre Lando Norris, McLaren, che vuole riportare al successo, in terra nordamericana, la scuderia inglese dopo 12 anni. Tra l’altro il team di Woking è quello che ad aver trionfato più volte, tredici, sui tornanti di Montreal. Norris, anche lui offerto a 6,00 per passare per primo sotto la bandiera a scacchi, sogna anche la prima dell’anno, ipotesi data alla stessa quota. Tutto in doppia cifra, per il successo domenicale, il resto del gruppo: Oscar Piastri, sulla seconda McLaren, si gioca a 12, Carlos Sainz, Ferrari numero 55, è dato a 16 mentre Sergio Perez, fresco di rinnovo con la Red Bull, a 25.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata. Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra e New York. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)