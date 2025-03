Formula 1 – Norris per la conferma, Verstappen per il bis in Cina La Ferrari, a Shangai, cerca il riscatto: trionfo della Rossa a 6,00 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 20 marzo 2025 – Da Melbourne a Shangai, senza fermarsi un attimo. Il Circus della Formula 1 vola in Asia dove, nel weekend, è in programma il Gran

Premio di Cina, seconda tappa iridata, che vedrà andare in scena anche la prima Sprint dell’anno. Dopo il dominio in Australia, Lando Norris e la McLaren partono, naturalmente, favoritissimi anche sul tracciato cinese dove, secondo gli esperti Sisal, il pilota britannico si confermerà sul gradino più alto del podio sia nella Sprint, a 1,85, che nella gara domenicale, trionfo a 1,80. Per cercare il primo rivale a Norris basterà girare il casco al di là del muretto per incrociare lo sguardo di Oscar Piastri, pronto a dar battaglia al compagno di scuderia. L’australiano, solo nono ad Albert Park, è pronto a tornare a lottare per il vertice tanto che il suo successo si gioca a 4,50 per il sabato mentre si scende a 4,00 per la gara lunga. Il binomio McLaren però, come ha ben compreso all’esordio, non deve sottovalutare il quattro volte campione del mondo, nonché vincitore lo scorso anno a Shangai, Max Verstappen. Il numero 1 della Red Bull ha lanciato la sua sfida e sembra aver nel mirino la prima vittoria stagionale: successo nella Sprint, offerto a 6,00, e primo gradino del podio alla domenica, in quota a 5,00, sembrano alla portata dell’Olandese Volante. Chi vuole cancellare il disastroso inizio in Australia è la Ferrari, pronta al riscatto con entrambi i suoi piloti. La Rossa, in Cina, ha trionfato in quattro occasioni, l’ultima nel 2103 con Fernando Alonso, e vuole immediatamente lanciare un segnale: un successo della scuderia di Maranello è dato a 6,00. Parlando dei singoli piloti, Charles Leclerc, a Shangai, non è mai salito neanche sul podio e punta a interrompere la maledizione: essere primo sotto la bandiera a scacchi domenica è impresa offerta a 9,00. Ben diverso il rapporto di Lewis Hamilton con la Cina: nessuno ha vinto, ben sei volte, sui tornanti asiatici quanto il pilota britannico. Cercare il settimo successo non sarà semplice ma Hammer è abituato alle imprese e calare il settebello pagherebbe 16 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.



Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra. Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)