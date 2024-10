GIELLE – Un Team, Una Famiglia

(Adnkronos) – Gielle inaugura i suoi nuovi uffici e per l’occasione invita le famiglie del suo prezioso team Bari, 23 ottobre 2024. Da quasi sessant’anni, GIELLE è presente nel campo della sicurezza antincendio e il 2025 segnerà un traguardo straordinario: 60 anni di attività. “Questo successo non sarebbe stato possibile senza l’impegno e la dedizione dei nostri uomini e donne, i nostri collaboratori, che sono il cuore pulsante dell’azienda” affermano i titolari dell’azienda. Ancora: “In particolare, un ringraziamento speciale va anche alle famiglie dei nostri collaboratori, che supportano ogni giorno i loro cari mentre trascorrono gran parte del loro tempo in azienda.

GIELLE è più di un’azienda: siamo una grande famiglia e una squadra unita, dove ognuno contribuisce al nostro successo collettivo.” È per questo che si è deciso di dedicare il Family Day alle famiglie dei propri collaboratori. Un momento di festa e condivisione, pensato per coloro che, direttamente o indirettamente, contribuiscono a far crescere questa realtà giorno dopo giorno. Un’occasione per celebrare non solo l’azienda, ma anche il legame che unisce titolari e dipendenti come una vera comunità. “Grazie a tutti, perché senza di voi, GIELLE non sarebbe ciò che è oggi!” concludono grati i titolari della premiata azienda. Di seguito il programma della giornata: Sabato 26 Ottobre 2024 •Ore 11:00 – Cerimonia di inaugurazione e benedizione dei nuovi uffici. •Ore 11:30 – Visita guidata agli stabilimenti con un tour delle nostre strutture. •Ore 12:30 – Brindisi e momento conviviale per festeggiare insieme. Grande impazienza e fermento per questo momento conviviale. Un nuovo successo da collezionare nell’album dei ricordi del Comm. Luigi Galantucci, titolare e fondatore della Gielle. •CONTATTI: https://www.gielle.it/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)