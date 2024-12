Giovanni Giudice, Gpool: “Una piscina per la propria casa. Relax, confort e investimento”

(Adnkronos) –

Specchia (LE), 5/12/2024 – Una casa con piscina è il sogno di tanti. Un sogno che, oltre a concedere relax e confort, garantisce alle abitazioni pregio e valore. Per questo, spiega l’Amministratore di Gpool Giovanni Giudice, in alcuni casi si può parlare di un vero e proprio investimento: «Un investimento molto più abbordabile rispetto al passato, quando la piscina era considerata un lusso. Oggi i prezzi e i metodi di lavorazione permettono a sempre più persone di realizzare questo spazio esclusivo da condividere con amici e famiglia». Ma se da un lato può dirsi un confort alla portata di tanti, quello della piscina resta un investimento che richiede scelte oculate. Da dove cominciare, dunque? E soprattutto, quali sono gli esperti e le maestranze alle quali rivolgersi? «Il primo passo da fare è la scelta del progettista – risponde Giudice – qualcuno che sappia ascoltare e interpretare i desideri del committente. Allo stesso tempo, però, è importante affidarsi a un’azienda che lavori in sinergia con il tecnico, e che soprattutto abbia l’organizzazione e le maestranze per poter terminare l’opera nel minor tempo possibile». E sono proprio i tempi a rappresentare un aspetto determinante in tutte le fasi del lavoro. Fasi che, nel caso di Gpool, sono seguite in maniera sartoriale da un’azienda che unisce l’esperienza della gestione familiare, all’affidabilità delle competenze: «La nostra è un’esperienza pluridecennale. La mia passione per questo lavoro ha coinvolto nel tempo anche i miei figli. Ognuno dei quali si è specializzato in aspetti di progettazione e lavorazione. Si tratta di una sinergia e un affiatamento che ci consentono di lavorare con efficienza su qualsiasi tipo di cantiere». Non è un caso, infatti, se Gpool sia diventata un punto di riferimento non soltanto in Puglia, grazie anche a un’organizzazione che permette di realizzare una piscina in tempi brevi. «Andiamo dai dieci ai quindici giorni – chiariscono Andrea e Riccardo Giudice – Questo per ridurre il più possibile i disagi che un cantiere porta sempre con sé». Realtà come Gpool, però, si sono affermate non soltanto per l’abile organizzazione delle maestranze, ma soprattutto per la costante ricerca di soluzioni innovative. «Oggi abbiamo sistemi che possono essere controllati da remoto. Sistemi che permettono di verificare in tempo reale che l’acqua abbia valori nella norma. L’elettrolisi del sale, ad esempio, rende l’acqua poco aggressiva, rilasciando un cloro gassoso che è un disinfettante naturale». L’innovazione, comunque, non rende meno importante un altro aspetto fondamentale: la manutenzione. «Sia quella ordinaria che straordinaria – precisa Davide Giudice – La manutenzione è un elemento al quale dedichiamo estrema attenzione. Il nostro lavoro non si ferma alla sola costruzione della piscina. L’assistenza richiede altrettanta attenzione e professionalità». I tecnici di Gpool infatti, grazie a un avanzato laboratorio di analisi, forniscono riscontri non solo sulla qualità dell’acqua ma anche sui tipi di intervento necessari per la propria piscina, consentendo alle persone di poter godere di confort e relax, e anche di quella professionalità che garantisce nel tempo la bellezza e la qualità di un sogno.

