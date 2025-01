Giulia Ciaccio e Michael Castorino, “Che fine hanno fatto i colori?”: il Bestseller su come insegnare i valori importanti ai propri figli

(Adnkronos) – Milano, 21.01.2025 – Giocare è qualcosa che accomuna tutti, sia grandi che piccini. Come se non bastasse, attraverso il gioco i bambini apprendono l’importanza di valori quali l’inclusione e l’amicizia. Il che dimostra che giocare è davvero qualcosa di magico. Per tutti quei genitori che desiderano insegnare ai propri figli valori importanti ma non sanno come fare, esce oggi il libro illustrato di Il Mondo di MeG “CHE FINE HANNO FATTO I COLORI? Ogni colore ha un valore speciale, scopriamolo insieme nel Mondo di MeG” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi finalizzati a dimostrare come il gioco sia davvero lo strumento più efficace al mondo capace di unire in amicizia, tanto i grandi quanto i piccini. “Il nostro libro racconta di una festa in cui ogni bambino rappresenta un colore e una propria caratteristica. La storia racconta che tutti i partecipanti si divertono e partecipano alle attività ma piano piano i colori iniziano a scomparire” afferma Giulia Ciaccio, autrice del libro. “Perplessi, tutti gli invitati cominciano a domandarsi chi, in un giorno di gioia, possa far sparire i colori. Si nota quindi che non proprio tutti si stanno godendo l’aria di festa dato che alcuni si sentono in po’ esclusi. Ecco quindi che gli altri bambini non esitano un secondo a coinvolgerli attivamente così da giocare tutti insieme” conclude Michael Castorino, co-autore. Con questo libro illustrato, gli autori hanno cercato di trasmettere ai bambini valori in cui gli stessi credono fortemente. Michael Castorino e Giulia Ciaccio hanno voluto usare questo mezzo per arrivare al cuore di ogni famiglia, entrare nelle loro case e farsi promotori di messaggi forti e importanti. “Ho visto sin da subito in questo libro un grande messaggio rivolto tanto ai bambini quanto ai loro genitori” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Nel mercato ci sono libri in grado di trasmettere tanto. Poi ce n’è uno, questo di Il Mondo di MeG, che esce fuori dai classici standard editoriali e che è capace di arrivare nell’anima prima di noi adulti e subito dopo in quella dei bambini”. “Fin dal primo momento in cui abbiamo raccontato la nostra idea di favola, abbiamo sentito un grande appoggio e un grande stimolo da parte di Giacomo Bruno” concludono Giulia Ciaccio e Michael Castorino, autori del libro. “In ogni momento dello sviluppo del libro ci siamo sentiti seguiti con garbo, pazienza e grande professionalità da parte del team editoriale Bruno Editore”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4gswQUN



‘’Il Mondo di MeG’’ nasce dalla profonda amicizia che lega Michael e Giulia. Dopo il conseguimento della laurea di una e gli studi teatrali dell’altro, uniti dalla comune passione per i bambini decidono, dopo anni di esperienza nel campo dell’animazione, di creare un progetto tutto loro in cui portare e condividere le loro apprezzate capacità, idee e il loro amore per i bambini. Arrivati a Milano nel 2010 si sono fatti conoscere sul mercato come animatori appassionati del mondo Disney. La passione per i bambini e le loro capacità di intrattenimento con il tempo hanno fatto si che iniziassero a crescere e farsi riconoscere come professionisti a 360 gradi. Con gli anni il team è cresciuto diventando una vera e propria famiglia composta unicamente da giovani animatori con il medesimo amore per i piccoli amici. La loro forza è la lunga esperienza maturata e un team di animatori, dinamici e che instaurano fin da subito una grande empatia con i bambini. Affidabili e gioiosi trasportano i piccoli amici in qualsiasi posto vogliano andare, dalla fiaba incantata alla merenda con il supereroe preferito, dai balli scatenati al più trendy dei pigiama party. Basta scegliere ciò che si desidera e se non si hanno le idee chiare possono aiutarti proponendoti il miglior servizio per le tue esigenze! Sito web: https://www.ilmondodimeg.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)