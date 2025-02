Hygge Casa festeggia il primo anno, il brand di arredamento che guarda al futuro con la realtà virtuale

(Adnkronos) – La nuova start-up Hygge Casa con il suo founder Andrea Iacoella affrontano il mercato del mobile con una visione innovativa, in stretta collaborazione con YouStart, la tech company romana fondata da Federico Di Condina e Tommaso Frante. Milano,11 febbraio 2025. L’acquisto degli arredi diventa un’esperienza sempre più coinvolgente ed emozionale per tutta la famiglia. Ha compiuto il primo anno Hygge Casa, la nuova start-up dell’arredamento ideata da Andrea Iacoella, specializzato da 13 anni in questo settore già come CEO e direttore generale per importanti aziende nazionali della grande distribuzione. Il punto vendita di Hygge Casa si trova a Milano, in zona Corsico, ed è stato inaugurato il 13 gennaio 2024: 500 mq con un vasto assortimento di cucine, soggiorni, camere da letto made in Italy e un mondo di complementi d’arredo. La forza di Hygge Casa è la sua visione innovativa e tecnologica, a partire dallo stesso nome. «Hygge è una parola danese che definirei ‘contenitore’ – spiega Andrea Iacoella, amministratore di Hygge Casa –, perché tende a raccogliere l’insieme di contesti, abitudini, comportamenti per i quali la popolazione danese viene ritenuta ‘felice’. Hygge Casa quindi si ispira alla filosofia dell’hygge, secondo cui la felicità è da rintracciarsi nei piccoli gesti quotidiani, nel calore della famiglia, degli amici e della propria casa, in un’atmosfera sicura, intima e discreta. Non a caso il nostro payoff è ‘felici di arredare’. Dopo una lunga esperienza nel settore del mobile, ho ritenuto che fosse stimolante guardare oltre al posizionamento proprio del mass market. Analizzando il segmento tradizionale del settore mobile, infatti, mi sono reso conto di quanto, pur interessante come volumi, sia in realtà intasato e mangiato dalle quote di mercato della grande distribuzione. È un mercato che risulta quindi statico: con Hygge Casa ho voluto lanciare qualcosa di differente, focalizzato fortemente sul servizio offerto». Hygge Casa offre prodotti realizzati su misura con materiali made in Italy e in parte prodotti direttamente. L’attenzione è al design ma con prezzi competitivi. «Scegliamo con cura i nostri fornitori – sottolinea Iacoella – privilegiando chi condivide la nostra sensibilità ecologica, la nostra attenzione alla sostenibilità e al benessere delle persone e del pianeta». L’aspetto innovativo di Hygge Casa è l’esperienza di acquisto tecnologica ed esperienziale sviluppata insieme alla tech company romana YouStart, un’azienda di successo nata con l’obiettivo di avvicinare un prodotto tra azienda e cliente. «Reputo che il negozio fisico stia assumendo sempre meno il ruolo di “ancora”, perché la realtà virtuale e aumentata ci stanno offrendo la possibilità di vivere l’acquisto in modo totalmente diverso. All’interno del nostro dna c’è stato da subito il tema dell’innovazione esperienziale. Il mercato del mobile ha bisogno di essere innovazione, tra l’altro è stato uno degli ultimi ad essere presente nel web», commenta Iacoella. Con Hygge Casa il negozio fisico va nella direzione di essere sempre più un luogo di riferimento e di assistenza per la clientela, con un avvicinamento all’utenza attraverso due esperienze 3.0 di e-commerce, costruite con la realtà virtuale e la realtà aumentata. «Con la realtà virtuale abbiamo sviluppato per Hygge Casa una serie di modelli 3D di mobili per arredare gli ambienti abitativi – spiegano Tommaso Frante e Federico Di Condina fondatori di YouStart –. L’utente può entrare all’interno di questo spazio virtuale indossando un visore interattivo, vedere mobili, decorazioni o layout di design e configurarsi la casa dei propri sogni. Per quanto riguarda la realtà aumentata, ci stiamo più concentrando sulla parte di sito internet: l’utente naviga online, sceglie i modelli dei prodotti ed ha la possibilità tramite un qr-code di essere inquadrato e di proiettare, attraverso il proprio device come smartphone o tablet, il modello 3D scelto all’interno della propria casa. In questo modo può creare un ambiente virtuale ed avere un’idea più chiara di quale potrebbe essere l’effetto reale di quegli arredi». Lo scorso dicembre Hygge Casa ha presentato la sua esperienza virtuale nel negozio a Milano. Sia il pubblico presente che i collaboratori dell’azienda hanno avuto modo di provare questo servizio, riportando giudizi più che positivi. L’innovazione di Hygge Casa, infatti, rende il processo di scelta molto più dinamico e realistico. Invece di limitarsi a guardare quanto esposto in uno showroom o a sfogliare immagini su un depliant o uno schermo, si esplorano showroom virtuali, configurando a proprio piacimento le collezioni disponibili. L’esperienza di acquisto si fa emozionale e diventa coinvolgente per tutta la famiglia, appassionando adulti, giovani e bambini: si ‘cammina’ tra i mobili, si vedono i dettagli dei materiali e si possono posizionare gli oggetti. «È stata una prova di successo con feedback oggettivi che hanno restituito piene soddisfazioni e ci danno la spinta per fare ancora di più. Ci siamo uniti ad Hygge Casa per accompagnarci in un progetto comune, passo dopo passo, e in un percorso a lungo termine», commentano Frante e Di Condina. Hygge Casa ha già un piano di espansione previsto nel 2025 con l’apertura di nuovi store a Bergamo, Roma e in altre città. Prevedono una postazione con realtà virtuale in ogni negozio, dove vivere un’esperienza di arredo e costruire la propria dimensione domestica centrata sul benessere. Contatti: www.youstartxr.com

