Il birrificio spagnolo Estrella Galicia sta espandendo la propria presenza in Italia attraverso una filiale propria

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

A CORUÑA, Spain, 29 maggio 2026 /PRNewswire/ — Corporación Hijos de Rivera, società proprietaria del marchio di birra Estrella Galicia, procede a passi spediti nel suo processo di espansione internazionale con la fondazione di Estrella Galicia Italia, una società controllata attraverso la quale gestirà d’ora in poi lo sviluppo commerciale dei propri prodotti nel Paese.

L’obiettivo di questa operazione è quello di stimolare la crescita delle vendite dei prodotti dell’azienda in questo mercato, attualmente dominato dalle birre Estrella Galicia e dalla gamma 1906, ma che presenta un grande potenziale per l’introduzione di nuovi prodotti.

Secondo Francisco Ucha, direttore generale della Corporación Hijos de Rivera, «il poter disporre di una filiale nostra in Italia ci consentirà di accelerare la nostra espansione in un mercato che presenta un enorme potenziale per i nostri prodotti». «Una maggiore capillarità, vicinanza e capacità di assistenza daranno slancio alla nostra crescita in un Paese fondamentale per il nostro piano di espansione internazionale».

L’azienda potenzierà la propria capacità distributiva nel Paese attraverso la creazione di magazzini propri e svilupperà una rete di personale sul territorio nelle principali regioni italiane, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più vicina e capillare ai clienti e di monitorare il posizionamento dei marchi nei punti vendita. Inoltre, attiverà delle iniziative allo scopo di incrementare la propria visibilità, nonché iniziative di divulgazione della cultura della birra tra i clienti per promuovere la conoscenza dei prodotti.

Aitor de Artaza, direttore del settore internazionale dell’azienda, sottolinea che «il consumatore italiano si è dimostrato molto ricettivo nei confronti della nostra offerta sin da quando abbiamo iniziato a operare su questo mercato e ora era necessario compiere un ulteriore passo avanti per rispondere alle sue esigenze con investimenti all’altezza del potenziale di sviluppo della nostra attività nel Paese».

Con la costituzione di Estrella Galicia Italia, avviata alcuni mesi fa, la Corporación Hijos de Rivera conta ormai più di una decina di filiali al di fuori della Spagna in mercati ben differenziati come Brasile, Cina, Filippine, Messico, Regno Unito, Stati Uniti o Portogallo e via dicendo.

CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA

Corporación Hijos de Rivera è un’azienda spagnola a conduzione interamente familiare con 120 anni di storia, oggi presente in oltre 80 paesi con l’obiettivo di produrre, commercializzare e distribuire un ampio portafoglio di prodotti quali birre, acque minerali, vini e sidri, con marchi rinomati come Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Ponte de Boga o Maeloc.

Negli ultimi anni l’azienda ha registrato una crescita davvero notevole, che le ha permesso di moltiplicare il proprio fatturato e di assumere oltre 2000 dipendenti in tutto il mondo. Il suo carattere distintivo, il suo spirito anticonformista, la reputazione dei suoi prodotti e le sue politiche aziendali hanno consolidato l’azienda come operatore di prestigio in Spagna, con una notevole proiezione internazionale. A partire dall’adesione al movimento B Corp nel 2024, Hijos de Rivera soddisfa elevati standard in materia di impatto sociale e ambientale.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2990104/Estrella_Galicia.jpg



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