Il nuovo approccio “Manhattan” rivoluziona il Real Estate di lusso a Verona e sul Garda con MAVINS S.R.L.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

VERONA, 22 Aprile 2025 – Il mercato immobiliare italiano si conferma anche in questo 2026 il “Safe Haven” (porto sicuro) per i grandi capitali globali. Proprio in questo mercato nasce a Verona

MAVINS

, una nuova realtà indipendente che punta a ridefinire gli standard della vendita di pregio attraverso una visione internazionale e una comunicazione d’avanguardia.

Fondata da Nicola Vinciguerra e Matteo Pozzani, professionisti con oltre dieci anni di leadership nella gestione delle proprietà più iconiche del centro storico di Verona, MAVINS non si presenta affatto come un‘agenzia tradizionale, ma come un ponte strategico tra l’eccellenza del territorio italiano e i più sofisticati network di investimento globali.

Dall’esperienza a New York alla visione locale



Il cuore pulsante di MAVINS risiede nell’esperienza internazionale dei due fondatori. Nicola Vinciguerra, nello specifico, ha maturato la propria professionalità a Manhattan, operando presso uno dei brokerage più innovativi al mondo.

Questa esperienza ha permesso di importare in Italia un approccio orientato al branding e alla comunicazione emotiva, dove ogni proprietà non viene solo descritta attraverso i dati, ma raccontata come un lifestyle unico.

“Per vendere al meglio un immobile di pregio è fondamentale saperlo narrare con una storia che crei coinvolgimento emotivo e fiducia.”, queste le parole di Vinciguerra. I dati quindi sono importanti, ma è il racconto dell’asset che spinge un investitore ad agire.

Strategia e Buyer Finding Internazionale



MAVINS si distingue inoltre per la capacità di tradurre standard globali in un contesto territoriale unico come quello di Verona o del Lago di Garda. La differenza competitiva è garantita da tre pilastri operativi:

Network di precisione: una figura dedicata esclusivamente al buyer finding attiva tra Stati Uniti, Russia e Nord Europa.

Marketing Data-Driven: utilizzo di intelligenza artificiale, big data e campagne targettizzate per intercettare il compratore giusto nel momento giusto.

Operazioni Off-Market: una gestione riservata delle trattative che tutela la privacy e il potere negoziale dei grandi patrimoni.

Questo approccio permette a MAVINS di non limitarsi a mettere sul mercato un immobile, ma di costruire una domanda mirata attraverso una fase di pre-market rigorosa e uno storytelling visivo di alto impatto.

L’Italia come porto sicuro per gli investitori



Nonostante le complessità burocratiche, l’Italia rimane una delle mete preferite dai grandi capitali internazionali per l’unicità dei suoi asset e la tenuta del valore nel tempo. In un periodo storico caratterizzato da grande volatilità geopolitica, le proprietà di lusso in aree come Verona e il Garda fungono da beni rifugio reali, offrendo quello che in MAVINS si definisce un rendimento sia finanziario che emotivo.

Verona, in particolare, si conferma un asset strategico grazie alla sua posizione tra Milano e Venezia e alla sua identità di patrimonio UNESCO, attirando investitori che cercano stabilità, bellezza e accessibilità.

Il futuro di MAVINS



MAVINS è giovane, nata nel 2025 con l’obiettivo di espandere i propri confini operativi, ma può vantare una solida base e un forte background per diventare un punto di riferimento non solo nel veronese, ma anche nazionale, nel segmento luxury.

In Mavins si crede che ogni casa straordinaria meriti una strategia altrettanto straordinaria. Il successo dell’agenzia è legato indissolubilmente ai risultati concreti che i due soci garantiscono ai propri clienti.

Contatti per la stampa



UFFICIO STAMPA IMISEST

eMail: stefano@imisest.com

Tel: +39 327 770 7571

Contatti:

IMISESTstefano@imisest.com

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di IMISEST

—

immediapress