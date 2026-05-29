Kailas FUGA presenta in Italia un team élite femminile di trail running

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Cinque tra le principali trail runner italiane entrano a far parte del Talent Team FUGA dedicato ai talenti emergenti



GUANGZHOU, Cina, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — FUGA Mountain Club, la comunità globale di oltre 500 runner competitivi creata da Kailas FUGA, ha annunciato il lancio di un Talent Team composto da alcune tra le più forti trail runner italiane. Alice Minetti (ITRA 716), Benedetta Broggi (ITRA 742), Enrica Dematteis (ITRA 760), Luisa Dematteis (ITRA 716) e Nicol Guidolin (ITRA 759) si stanno affermando tra le atlete di punta del panorama nazionale.

A San Pellegrino, le atlete hanno preso parte al primo ritiro di tre giorni organizzato dal team, dedicato ad allenamento, fisioterapia, workshop nutrizionali e definizione di ambiziosi obiettivi per l’anno. All’inizio di maggio, Luisa Dematteis ha conquistato il primo posto alla Vibram Trail Mottarone 60K, mentre la sua gemella Enrica si è classificata terza tra le donne nella 100K dell’Istria 100 by UTMB. Le gemelle saranno entrambe al via della UTMB Finals 100M insieme a Nicol Guidolin, terza classificata ai World Masters Mountain Running Championships Long Distance 2025. Benedetta Broggi, vincitrice della Skymarathon Sentiero 4 Luglio – Vertical, prenderà parte alla gara Uphill dei Campionati Europei in Slovenia. Alice Minetti, nona classificata nella Golden Trail Series 2025, inizierà il circuito 2026 in occasione della Ledro Sky Trentino, in programma a fine maggio.

Pippa Ebel, responsabile del FUGA Mountain Club in Europa, ha dichiarato: “Il Talent Team è un’iniziativa a cui tengo particolarmente. Queste cinque atlete italiane rappresentano modelli incredibilmente ispiratori. Sono sportive d’eccellenza, ma anche madri, mogli, medici e infermiere. Dimostrano cosa si possa ottenere con passione e dedizione e spero possano incoraggiare sempre più donne a schierarsi sulla linea di partenza”.

Il lancio del team rappresenta uno dei passaggi chiave della strategia di Kailas FUGA a sostegno della partecipazione femminile nel trail running e della promozione di un cambiamento nel settore. L’iniziativa segue inoltre la partnership con due eventi interamente femminili: la Dolomiti Women’s Trail, svoltasi il 16 maggio, e la Swiss Canyon Women’s Trail, in programma per l’11 settembre 2026. Sponsorizzate dal FUGA Mountain Club, queste competizioni stanno contribuendo a definire nuove norme e nuovi standard del trail in Italia e Svizzera.

Il FUGA Mountain Club, comunità in rapida crescita composta da runner impegnati ad alto livello competitivo, è stato fondato in Cina nel 2018. Comunità, servizio alla collettività e sostegno alle donne nel trail running rappresentano i principi fondanti del club. Tra le attività promosse figurano il coinvolgimento di nuovi runner e trail runner attraverso programmi di allenamento, workshop guidati da coach e collaborazioni con organizzatori di eventi di prim’ordine, con l’obiettivo di creare un ambiente di gara inclusivo.

Contatto per i media: Pippa Ebel, Direttrice dei partenariati internazionalipippaebel@kailas.com.cn



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immediapress/globenewswire