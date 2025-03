Kaspersky aggiorna il Partner Program per migliorare i vantaggi per gli MSSP

(Adnkronos) – Milano, 20 marzo 2025. In occasione dell’Italian Partner Conference di Kaspersky, tenutasi ieri a Milano, l’azienda introduce importanti miglioramenti al suo Partner Program per gli MSSP (Managed Security Service Provider), confermando il proprio impegno verso un approccio “partner-first” così da assicurare che il suo ecosistema sia perfettamente allineato ai modelli di business e alle esigenze in evoluzione dei propri partner.

Nel 2024, Kaspersky ha rinnovato il proprio Partner Program suddividendo i partner chiave in quattro categorie, considerando i diversi profili all’interno della propria rete, dai tradizionali rivenditori e system integrator a MSSP e partner tecnologici più innovativi. Questa evoluzione semplifica la collaborazione e migliora l’esperienza dei partner, permettendogli di utilizzare le soluzioni Kaspersky con maggiore efficienza. Nel corso del 2025, Kaspersky continuerà a supportare i propri partner nell’adattamento a questa strategia in continua evoluzione, perfezionando al contempo il programma per meglio allinearsi alle loro esigenze. Considerando i requisiti unici degli MSSP, che forniscono servizi di sicurezza avanzati attraverso modelli di consumo flessibili, Kaspersky ha condotto ricerche approfondite per definire la struttura del programma MANAGE. I recenti aggiornamenti del programma MANAGE per gli MSSP prevedono il miglioramento del sistema di rebate per tutti i modelli di licenza basati su abbonamento e l’introduzione dei Solution Advisory Services, una serie di vantaggi non economici per migliorare le capacità di distribuzione dei servizi da parte degli MSSP. Ora i partner MSSP possono beneficiare di Solution Advisory Session personalizzate, in cui gli esperti locali di Kaspersky forniscono indicazioni su come ottimizzare l’uso dei propri prodotti per i servizi di sicurezza. Le sessioni coprono aspetti fondamentali come le funzionalità dei prodotti, i limiti delle performance e le strategie di integrazione, garantendo ai partner le conoscenze necessarie per massimizzare le proprie offerte. Per supportare ulteriormente i partner nel processo di acquisizione dei clienti, Kaspersky ha introdotto anche le Solution Presales Support Session, che forniscono un supporto alle attività di prevendita, incluse demo e Proof of Concepts (PoC), offrendo agli MSSP le conoscenze più approfondite utili per presentare e implementare efficacemente le soluzioni di Kaspersky nella realtà. Per richiedere le sessioni di Solution Advisory e Presales Support è possibile contattare direttamente l’ufficio locale di Kaspersky e il team organizzerà la sessione con il coinvolgimento di un esperto locale. Inoltre, Kaspersky United Partner Portal consente ora di accedere a una maggiore documentazione tecnica,scenari di implementazione, indicazione progettuali, best practice ed esempi di configurazione specifici per i Managed Security Services. “Potenziando il nostro Partner Program con un’attenzione particolare agli MSSP, riconfermiamo il nostro impegno nel garantire il successo dei nostri partner”, ha affermato Maura Frusone, Head of B2B Sales di Kaspersky. “Grazie al lancio di Kaspersky Next nel 2024 tutto l’ecosistema dei Partner ha beneficiato di una crescita di rilievo, una tendenza positiva (+46%) che si è fortemente registrato sul segmento degli MSP e MSSP grazie all’introduzione del servizio MDR. Crediamo che la fiducia, basata su integrità, competenza e affidabilità, sia un elemento fondamentale per poter instaurare una relazione duratura con i nostri partner, capace di evolversi per rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato. La collaborazione è la chiave per ottenere i migliori risultati in termini di sicurezza per i clienti. I partner conoscono, infatti, le specifiche necessità dei clienti a livello locale nell’attuale panorama informatico sempre più complesso e in Kaspersky ci impegniamo per condividere con loro le ultime informazioni sulle minacce e offrire sessioni di formazione per migliorare l’awareness”. Per maggiori dettagli sul Kaspersky United Partner Program, è possibile consultare il seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/



