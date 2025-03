Kaspersky: il 35% degli attacchi long-lasting ha superato il mese di durata nel 2024

(Adnkronos) – Milano, 25 marzo 2025. Secondo l’ultimo

Incident Response Report di Kaspersky

, nel 2024 gli attacchi long-lasting, ovvero quelli che si protraggono per più di un mese, hanno rappresentato il 35,2% degli attacchi totali.

L’Incident Response Report di Kaspersky fornisce approfondimenti sui cyberattacchi analizzati dal team Kaspersky nel corso del 2024, basandosi sui dati delle aziende che hanno richiesto assistenza per risolvere problemi di sicurezza e sui trend delle minacce in vari settori e regioni. Il report aiuta le aziende a rafforzare le proprie misure di sicurezza e a sviluppare strategie efficaci per la risposta agli incidenti. Secondo il recente report, la durata media dei cyberattacchi di lunga durata, misurata durante i giorni medi, è di oltre 253 giorni, mentre la durata media delle attività di risposta agli incidenti risulta essere di circa 50 ore, confermando la complessità e la sfida nel mitigare l’impatto di tali attacchi. Gli attacchi informatici di lunga durata hanno causato principalmente la perdita di dati e la crittografia, con conseguenti danni alle aziende. Tra i principali vettori iniziali di questi attacchi rientrano gli exploit rivolti alle applicazioni rivolte al pubblico, che sfruttano le relazioni di fiducia e l’utilizzo di account validi. “Comprendere l’evoluzione delle minacce informatiche è fondamentale per ogni azienda che voglia salvaguardare le proprie risorse e i propri processi. Dalle nostre ricerche emerge che la resilienza dei cybercriminali aumenta con il progredire della tecnologia, spingendo le aziende non solo a rispondere, ma anche ad anticipare e adattare le proprie misure di sicurezza in modo proattivo”, ha commentato Konstantin Sapronov, Head of Global Emergency Response Team di Kaspersky.

Per migliorare la protezione aziendale contro gli attacchi più sofisticati, è necessario implementare solide soluzioni di cybersecurity e assumere professionisti qualificati per gestirle. Per le aziende che non dispongono del personale o delle competenze necessarie, sono disponibili servizi di managedsecurity, come Kaspersky Incident Response o Kaspersky Managed Detection and Response, che offrono la possibilità di analizzare gli incidenti e ricevere assistenza da parte di esperti. Questi servizi offrono l’intero ciclo di gestione degli incidenti, dall’identificazione delle minacce alla protezione continua fino al ripristino. L’Incident Response Report 2024 è consultabile al seguente link.

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/



