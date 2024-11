Krypton Chemical: soluzioni liquide per il rivestimento protettivo di superfici

(Adnkronos) –

Milano, 22/11/2024 – Krypton Chemical, con oltre 25 anni di esperienza, rappresenta un punto di riferimento nella produzione di soluzioni liquide per il rivestimento protettivo di superfici. L’azienda si distingue per il suo impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, oltre che per la presenza consolidata in più di 70 Paesi, con l’offerta di numerosi sistemi impermeabilizzanti e protettivi. La competenza nel settore del B2B di Krypton Chemical Italia si rivolge a diversi settori quali industria, edilizia, gestione delle acque, infrastrutture stradali e ferroviarie, difesa, con lo sviluppo di prodotti innovativi per la protezione, impermeabilizzazione, contenimento, coibentazione e anticorrosione.

Krypton Chemical Italia mette a disposizione tramite brand Rayston e Private Label, soluzioni certificate liquide a freddo, che si possono applicare senza l’utilizzo di fiamme libere, e soluzioni Hot Spray in grado di garantire durabilità.Si tratta di sistemi a base di poliuretano, poliurea e poliaspartica, progettati per fornire una solida barriera contro l’acqua, gli agenti chimici, gli agenti atmosferici e i raggi UV, per agire nella protezione di diverse superfici di qualsiasi natura e conformazione geometrica dall’usura e dai danni che potrebbero arrivare nel tempo. I formulati a freddo possono essere applicati facilmente con pennello, rullo, colata o spruzzo airless, mentre i sistemi Hot Spray garantiscono velocità di posa, immediata messa in esercizio e una finitura ad alta

resistenza meccanica e chimica per applicazioni più complesse, mediante pompe B-Mixer proporzionatrici. Krypton Chemical ha sviluppato sistemi avanzati per il rivestimento protettivo, l’impermeabilizzazione, il contenimento e la coibentazione. Questi prodotti affidabili e resistenti, attraverso la loro flessibilità e la capacità di adattarsi a condizioni diverse, forniscono una protezione efficace e garantiscono una maggiore sicurezza delle opere. I sistemi di protezione per infrastrutture di Krypton Chemical Italia sono progettati per resistere a condizioni estreme, come umidità, sbalzi di temperatura e azione di agenti chimici e meccanici. Costituiscono, di conseguenza, una scelta ideale per le opere pubbliche e private, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità a lungo termine. Krypton Chemical offre soluzioni specifiche, elastomeriche e isotropiche, altamente performanti per la gestione delle acque potabili, reflue e percolato urbano. L’azienda da anni è fortemente impegnata nel campo della chimica sostenibile, sviluppando formulati BioBased a partire da biomasse vegetali. Prodotti come PRIMER PU 2K BIO, IMPERMAX 2K, POLIUREA H SL, PAVIFLOOR, rappresentano l’impegno di Krypton Chemical verso soluzioni che riducono le emissioni inquinanti e contribuiscono al miglioramento del benessere ambientale. Krypton Chemical lavora continuamente per migliorare i processi produttivi, con la promozione dell’uso di materiali sostenibili in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. L’obiettivo è quello di sviluppare soluzioni che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità globali, incoraggiando i clienti a fare scelte più consapevoli e rispettose dell’ambiente. Per l’applicazione dei formulati Hot-Spray, Krypton Chemical offre impianti innovativi come pompe proporzionatrici B-Mixer che consentono di riscaldare e spruzzare i prodotti alle pressioni e alle temperature ottimali. Le unità Rayston G3500 e G5000, Rayston Spray Robot ad esempio, garantiscono precisione nel dosaggio e facilità d’uso, oltre che la riduzione dei tempi di manutenzione. Queste unità permettono di lavorare a portate elevate e di garantire una miscelazione perfetta di tutti i componenti. La tecnologia avanzata utilizzata nelle soluzioni Hot-Spray consente di ottenere una qualità di applicazione superiore, per migliorare la resistenza dei rivestimenti. Questi sistemi sono utilizzati per numerose applicazioni, dalle coperture di edifici alla protezione di infrastrutture stradali e ferroviarie e siti industriali, sempre con un elevato livello di produttività. Per informazioni:

Krypton Chemical è specializzata nel settore della chimica fine, si pone oggi tra le aziende leader presenti nel mercato globale, nell’ambito dello sviluppo e della produzione di formulati liquidi per il rivestimento protettivo di superfici. Produce formulati quali primer, intermedi e finiture Top Coat mediante il processamento di materie prime provenienti da fonti fossili (petrolio) o da fonti rinnovabili (biomassa vegetale). I suoi sistemi sono durevoli e certificati secondo le norme vigenti. Consulenza e assistenza sono altresì parte integrante dell’offerta con soluzioni personalizzate, in grado di soddisfare le esigenze della committenza. Contatti: info@kryptonchemical.it

