La 12ª edizione dei Wedding Awards di Matrimonio.com premia i migliori professionisti del settore nuziale in Italia

(Adnkronos) –

Matrimonio.com

celebra la 12ª edizione dei prestigiosi premi

Wedding Awards

, a cui hanno partecipato le oltre 80.000 aziende che fanno parte della sua

directory di professionisti

.



Il premio riconosce alle aziende delle diverse categorie del settore nuziale (banchetto, catering, fotografo, luna di miele, etc.) il titolo di professioniste più apprezzate dalle coppie. I Wedding Awards sono premi assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate iscritte a Matrimonio.com.



Secondo il

Rapporto sul Settore Nuziale 2024

, pubblicato da Matrimonio.com, il 76% delle coppie si affida all’aiuto di internet per trovare location e fornitori.



Ecco alcune delle aziende italiane premiate tra i migliori fornitori del settore nuziale: Casa Mascagni La Campagnola (Brescia), Emiliano Allegrezza (Roma), Alessia Gatta Wedding Reporter (Novara), L’Atelier Thiene (Vicenza), Welkis Designer (Bari) e Dinamo Live Band (Palermo).



Milano, 27 febbraio 2025 – Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è felice di annunciare i nomi dei professionisti e delle aziende che hanno conquistato il prestigioso Wedding Award grazie al loro impegno e al duro lavoro dimostrato nel 2024. Più di 80.000 fornitori registrati sul sito sono stati in lizza per ottenere questo importante riconoscimento, il più prestigioso del mondo wedding. Grazie alle recensioni pubblicate dalle coppie lo scorso anno, Matrimonio.com ha reso noti i nomi dei vincitori della 12ª edizione dei Wedding Awards, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni. I Wedding Awards sono nati con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza del servizio offerto dalle aziende del settore nuziale in Italia e con gli anni sono diventati un marchio di garanzia per le coppie alle prese con i preparativi di nozze. Attualmente, questi premi si basano su più di 1 milione di recensioni di coppie iscritte su Matrimonio.com. Un dato davvero importante se si tiene conto che quasi 8 coppie su 10 (il 76%) utilizzano internet o directory online per scegliere la location ideale e trovare fornitori, così come emerge dall’edizione 2024 del Rapporto sul Settore Nuziale, pubblicato da Matrimonio.com. I Wedding Awards premiano le aziende più votate dalle coppie tra i più di 80.000 fornitori di diverse categorie iscritte al portale, basandosi sulla professionalità e sulla qualità del servizio offerto. In tal senso, le coppie svolgono un ruolo fondamentale nell’assegnazione dei premi, perché dopo aver usufruito dei servizi o prodotti acquistati per il matrimonio e soprattutto grazie alle loro preziose opinioni, sono proprio loro a decretare i vincitori. Tutto ciò rende questo premio senza dubbio il più prestigioso e ambito del settore, nonché il più apprezzato sia dai professionisti che dai futuri sposi in procinto di ingaggiare un fornitore e per i quali rappresenta una garanzia di professionalità ed esperienza nel settore nuziale. Non esiste, infatti, giuria migliore delle coppie soddisfatte di essersi affidate a dei professionisti per un’occasione così importante come le nozze. Parlando dell’importanza di questo premio, José Melo, Vicepresidente Sales Europa di Matrimonio.com, afferma che: “Il settore dei matrimoni si sta affinando sempre di più con l’incorporazione di nuovi servizi, poiché i matrimoni attuali stanno raggiungendo livelli sempre più alti. Le coppie vogliono essere certe di scegliere professionisti affidabili e in grado di soddisfare le loro richieste. Ottenere un riconoscimento come questo è quindi fondamentale nel panorama dinamico ed esigente dei matrimoni attuali”. Vincere un Wedding Award non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l’eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. “Questo premio è ormai un must per gli addetti ai lavori, perché offre sicurezza e fiducia alle coppie durante la ricerca dei servizi per il loro matrimonio. Le coppie impegnate nei preparativi sanno che i vincitori dei Wedding Awards sono professionisti affidabili ed esperti e rappresentano l’opzione migliore per il loro matrimonio”, aggiunge Melo.

Banchetto: Chiostro dei Domenicani (Lecce), Villa Rota (Ravenna), Casa Mascagni La Campagnola (Brescia), Ristorante San Michele (Reggio Calabria), Corte Leonardi (Modena).

Fotografia: Max Salani (Ferrara), Tyler Nardone (Latina), Emiliano Allegrezza (Roma), Rivivi i tuoi attimi di Jonathan Todaro (Taranto), Rainy Island Studio di Marcella Fava (Reggio Emilia), Alessia Gatta Wedding Reporter (Novara).

Musica: Franky De Angelis (Napoli), Dinamo Live Band (Palermo), Note Nuziali (Roma), Salvin Benenati (Agrigento).

Fiori e decorazioni: Fiorista Luca Terrecuso (Napoli), Bellanti Fiorella (Roma), Emporio dei Fiori (Trieste), Il FiorFiore – Sartoria Floreale (Asti), Welkis Designer (Bari).

Sposa e accessori: L’Atelier Thiene (Vicenza), Ambrosio Sposi (Sassari), Anna Rizzi Spose (Matera), Atelier Fiori D’Arancio (Avellino).

Luna di Miele: Le tre Caravelle (Piacenza), Nati per viaggiare di Tatiana Coletti (Terni), The Freeway (Roma), Boccadifuoco Viaggi (Siracusa). I Wedding Awards vengono assegnati alle seguenti categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto Matrimonio, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi. L’elenco completo dei vincitori per categoria e provincia è disponibile qui. Per decretare i vincitori e stabilire quali sono i migliori fornitori dell’anno, Matrimonio.com ha valutato migliaia di recensioni degli utenti su oltre 80.000 professionisti del matrimonio presenti nel suo marketplace in diverse categorie: wedding planner, location, musicisti, DJ, fioristi, fotografi, ristoratori, truccatori e parrucchieri, ecc. I fornitori che hanno ricevuto almeno dieci recensioni su Matrimonio.com con un punteggio medio di 4,75+ tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 hanno ottenuto i “Wedding Awards”.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze. In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.

Per maggiori informazioni

Adriano Luciani

press@matrimonio.com

3420728613 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)