La facciata del Burj Khalifa di Dubai si rinnova con uno spettacolare gioco di luci

Dubai, 02/12/2024 – L’illuminazione dinamica RGBW dona nuova vitalità all’identità visiva del Burj Khalifa, la trasformazione luminosa debutterà durante i festeggiamenti per l’Eid Al Etihad.

Emaar Properties ha annunciato il completamento di un rivoluzionario aggiornamento del sistema di illuminazione della facciata del Burj Khalifa, l’edificio più alto al mondo. Questo sistema di illuminazione dinamica RGBW, che integra tecnologia all’avanguardia con l’arte architettonica della struttura, farà il suo debutto durante i festeggiamenti per l’Eid Al Etihad negli Emirati Arabi Uniti il 1° dicembre 2024, e darà il via ai festeggiamenti per il 15° anniversario del Burj Khalifa, previsto per il 4 gennaio 2025. Questo aggiornamento trasforma la facciata iconica del Burj Khalifa in uno spettacolo visivo mozzafiato, con una vasta gamma di colori vivaci ed effetti sorprendenti, migliorando l’esperienza dei visitatori e rafforzando il ruolo di Dubai come leader globale nell’innovazione e nell’eccellenza del design. Il progetto è stato pianificato con estrema cura, includendo sei mesi di test su un prototipo per garantire una perfetta integrazione. Il nuovo sistema utilizza tecnologia RGBW dinamica, sostituendo le luci statiche con elementi regolabili e capaci di cambiare colore, per creare effetti luminosi complessi. Senza compromettere il design elegante del Burj Khalifa, il sistema permette di realizzare scenari luminosi dinamici, che spaziano da esposizioni festive a illuminazioni quotidiane, armonizzandosi con lo schermo multimediale della torre e adattandosi a diverse occasioni e celebrazioni.

Ahmad Al Matrooshi, Direttore Esecutivo di Emaar Properties, ha dichiarato: “Il Burj Khalifa è sempre stato un simbolo di ciò che è possibile ottenere quando la visione incontra l’innovazione. L’innovazione dell’illuminazione è la prova del nostro costante impegno verso l’eccellenza e un omaggio allo spirito di progresso degli Emirati Arabi Uniti. Questo straordinario aggiornamento verrà presentato durante i festeggiamenti per l’Eid Al Etihad per il 15° anniversario della torre, una trasformazione che segna un nuovo capitolo nella sua eredità e riafferma Dubai come una città dalle ambizioni illimitate.” Il sistema di illuminazione non solo amplifica la presenza visiva del Burj Khalifa, ma rafforza anche la sua posizione come icona globale di eccellenza architettonica e simbolo dell’innovazione nel design moderno. Fondendo perfettamente tecnologia e arte, questo progetto stabilisce un nuovo standard per l’illuminazione architettonica e promette di ispirare progetti futuri in tutto il mondo. Emaar Properties PJSC, quotata al Dubai Financial Market, è un’azienda globale di sviluppo immobiliare e provider di premium lifestyles, con una presenza significativa in Medio Oriente, Nord Africa e Asia. Emaar è una delle più grandi società immobiliari al mondo, dispone di un portafoglio terreni di oltre 157 milioni di metri quadrati negli Emirati Arabi Uniti e nei principali mercati internazionali. Con una comprovata esperienza nella realizzazione di progetti, dal 2002 ad oggi Emaar ha consegnato circa 117.000 unità residenziali a Dubai e in altri mercati globali. Emaar dispone di solidi asset che generano entrate ricorrenti, con circa 1,4 milioni di metri quadrati di immobili a reddito da locazione e 38 hotel e resort con circa 9.200 camere (includendo sia le strutture di proprietà che quelle gestite). Attualmente, il 36% delle entrate di Emaar proviene da centri commerciali, ospitalità, tempo libero, intrattenimento, locazioni commerciali e attività internazionali. Il Burj Khalifa (un’icona globale), il Dubai Mall (la destinazione commerciale più visitata al mondo) e la Dubai Fountain (la fontana danzante più grande del pianeta) sono tra le mete di punta di Emaar.

