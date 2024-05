La premiata Security Awareness di Kaspersky è disponibile on-premise

(Adnkronos) – Milano, 16 maggio 2024. Molte aziende in tutto il mondo hanno adottato rigide policy di sicurezza che non consentono di usufruire delle soluzioni di formazione sulla cybersecurity in cloud a causa dell'infrastruttura, delle normative e della conformità o dei livelli di riservatezza. Per aiutare questi clienti a migliorare le competenze di cybersecurity dei propri dipendenti, Kaspersky ha messo a disposizione un modello on-premise della pluripremiata Automated Security Awareness Platform (ASAP). Grazie alla possibilità di operare senza l'utilizzo di Internet, questa piattaforma offre alle aziende un controllo completo dei propri dati e della propria infrastruttura.

Secondo un recente studio di Kaspersky, il 77% delle aziende a livello globale ha subito almeno un incidente informatico negli ultimi due anni e la maggior parte è stata causata dal fattore umano. Tra le misure che le organizzazioni ritengono sia importante adottare per prevenire potenziali incidenti informatici in futuro c'è l’organizzazione di corsi di formazione specializzati sia per i dipendenti IT (37%) sia per i dipendenti di altri reparti non IT (31%). Kaspersky Automated Security Awareness Platform, uno degli strumenti più efficaci per lo sviluppo delle competenze di cybersecurity dei dipendenti, è utilizzato dalle organizzazioni in più di 75 Paesi, migliorando le competenze di cybersecurity di oltre 2 milioni di dipendenti. Secondo un'indagine condotta da Kaspersky tra i suoi clienti, oltre l'85% di chi ha completato la formazione ASAP afferma che il suo comportamento sia diventato più attento e prudente. Kaspersky offre ora la soluzione ASAP in modalità on-premise, ovvero può essere installata all'interno dell'infrastruttura aziendale, utilizzando i suoi server, in modo che nessuno dall'esterno, compreso lo sviluppatore, possa accedervi. Questo è particolarmente importante per le aziende che richiedono massimi livelli di riservatezza in settori come fintech, produzione, sanità e pubblica amministrazione. Inoltre, con la soluzione ASAP che copre tutti i principali aspetti della sicurezza informatica, compresa la cybersecurity industriale e la protezione delle informazioni quando si lavora da remoto, le aziende soggette a requisiti normativi – come la direttiva NIS2 in Europa – troveranno più facile rispettare i requisiti relativi alla formazione, in quanto la direttiva stabilisce chiaramente che tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, devono seguire regolarmente una formazione sulla cybersecurity. La soluzione di awareness di Kaspersky per migliorare l'alfabetizzazione digitale conquista regolarmente posizioni di primo piano nelle valutazioni peer review. Nell'ultimo report "2024 Security Awareness & Training Tools Emotional Footprint", il programma Kaspersky Security Awareness è stato ancora una volta riconosciuto come Champion con un Net Emotional Footprint del 90%, il che significa che l'utilizzo del prodotto ha un'alta rilevanza per i clienti a livello emotivo. Tra le principali caratteristiche del prodotto, gli utenti hanno notato la simulazione di attacchi e l'ampiezza degli argomenti. Inoltre, la facilità di gestione dell'IT, la disponibilità e la qualità delle soluzioni di miglioramento delle competenze sono state indicate come le migliori capacità del fornitore. "Migliorare i livelli di alfabetizzazione digitale è necessario per ogni dipendente, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione o dal settore di attività. Come azienda di cybersecurity ci assicuriamo che i dipendenti, anche nelle aziende attente alla sicurezza, possano accedere agli strumenti di educazione digitale, in modo da poter riconoscere e contrastare le cyber minacce. Grazie agli aggiornamenti della Kaspersky Automated Security Awareness Platform, in versione on-premise, ora godono delle stesse funzionalità della versione cloud con il vantaggio di offrire agli utenti l'accesso ai materiali di formazione anche senza una connessione a Internet", commenta Tatyana Shumaylova, Senior Product Marketing Manager di Kaspersky Security Awareness. Per saperne di più su Kaspersky Automated Security Awareness Platform, visitare il sito web. Informazioni su Kaspersky Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

