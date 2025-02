L’Aurora Srl rivoluziona il settore HoReCa con QUANTUM: l’erogatore d’acqua senza precedenti

(Adnkronos) – Cosenza, 26 febbraio 2025.In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, soluzioni come depuratori ed erogatori d’acqua e caffè non sono più una semplice comodità, ma un impegno concreto per la tutela dell’ambiente. Studi recenti dimostrano infatti che l’uso di depuratori domestici, che permettono di filtrare e purificare l’acqua direttamente a casa, può ridurre fino al 60% il consumo di plastica derivante dalle bottiglie monouso, mentre gli erogatori d’acqua permettono una gestione più efficiente delle risorse, contribuendo alla riduzione degli sprechi. Sistemi innovativi, progettati per garantire alte prestazioni e convenienza, che rappresentano un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, offrendo al contempo vantaggi economici tangibili tanto per famiglie quanto per aziende. “Per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più consapevole e attento sia alla comodità che al rispetto dell’ambiente, abbiamo creato l’erogatore QUANTUM, una vera rivoluzione per i ristoratori che offre alte prestazioni e un significativo risparmio energetico. Con una larghezza di appena 32 cm, si adatta perfettamente al bancone, ottimizzando lo spazio, anche per questo è un prodotto unico nel suo genere”. È quanto afferma Giuseppe Ciliberti, Founder de L’Aurora Srl, azienda calabrese leader nella progettazione di soluzioni innovative per la casa e il settore HoReCa, anche a marchio Aurora D’Agostino.

“Grazie alla tecnologia brevettata KARBONY®, il nostro nuovo erogatore produce un’acqua frizzante di qualità superiore, ideale per la preparazione di cocktail come Spritz, Mojito e Campari Soda, mantenendo le bollicine persistenti fino al tavolo”, prosegue Ciliberti. Un’innovazione che non solo risponde alle specifiche necessità dei professionisti del settore, ma innalza anche la qualità del servizio. “Abbiamo progettato un prodotto che non è solo funzionale, ma che rispecchia anche l’eleganza e lo stile dei ristoratori. Basti pensare al display personalizzabile dal design moderno che rende QUANTUM un elemento distintivo per ogni attività che lo utilizza”, aggiunge il titolare di Aurora d’Agostino, azienda con sede a Satriano e a Rende, operativa in tutto il territorio nazionale. Ma c’è di più: la funzione esclusiva “Calendario della Potenza” permette di adattare il consumo energetico ai flussi di lavoro, garantendo un risparmio immediato del 50% sulla bolletta elettrica. Un vantaggio strategico che rende l’investimento in QUANTUM ammortizzabile già entro il primo anno. È l’unico erogatore che grazie al suo comodo display da 10” permette di personalizzare oltre 20 parametri dell’acqua. Realizzato in acciaio inox 304 per garantire massima resistenza a ruggine e corrosione anche negli ambienti più esigenti, QUANTUM elimina i costi di manutenzione legati alla sostituzione delle parti usurate e ridefinisce gli standard di igiene grazie ai raccordi auto-pulenti ANTI-GERMI® ed alla tecnologia rivoluzionaria TYFON®, che riduce i costi di sanificazione fino al 50%, senza compromettere mai la sicurezza. Con queste soluzioni tecnologicamente avanzate, L’Aurora Srl, con Aurora D’Agostino, si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel settore, capace di coniugare efficienza, sostenibilità e design per supportare i professionisti nel fornire qualità superiore e contribuire a un futuro sempre più responsabile. CONTATTI: https://www.auroradagostino.it/

