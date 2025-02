Le Fonti Awards 2025: l’evento che celebra l’eccellenza nel business

(Adnkronos) – Milano, 13 febbraio 2025. Il 13 marzo 2025, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, si terrà la 15esima edizione dei Le Fonti Awards®, il rinomato evento dedicato alle eccellenze del mondo delle imprese, della consulenza e delle professioni. Un appuntamento imperdibile per aziende e professionisti che desiderano consolidare il proprio brand a livello nazionale e internazionale. Come ogni anno, un momento centrale della serata sarà il CEO Summit, l’esclusivo incontro che riunisce CEO, Top Manager e Leader di imprese, banche e studi professionali. Questo summit rappresenta un’importante occasione di networking e confronto sui trend di mercato, permettendo ai protagonisti del settore di analizzare le sfide attuali e delineare gli scenari futuri. A seguire, si terrà la cerimonia di premiazione delle Eccellenze, con il riconoscimento delle realtà che si sono distinte per innovazione, crescita e leadership, concludendo la serata con un esclusivo gala di networking. I Le Fonti Awards® si distinguono per la loro rilevanza internazionale, vantando una business community certificata di oltre 10,5 milioni di professionisti. Grazie alla loro presenza globale, i vincitori ottengono un’importante visibilità mediatica, non solo in Italia, ma anche in città strategiche come New York, Londra, Dubai, Hong Kong e Singapore. Partecipare ai Le Fonti Awards® significa accedere a un circuito esclusivo di professionisti e aziende leader nel proprio settore. I vincitori beneficeranno di autorevolezza, networking strategico e visibilità globale, rafforzando il proprio posizionamento nel mercato di riferimento. Appuntamento a Milano, il 13 marzo 2025, per celebrare l’eccellenza e il successo nel business.

Per maggiori informazioni e per scoprire come partecipare, visita il sito ufficiale di Le Fonti Awards®. Sito web: https://www.lefontiawards.it/

Email: info@lefonti.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)