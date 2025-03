L’importanza dell’appartenenza: perché le community aiutano a crescere? L’esempio di Leverage Group

(Adnkronos) –

Torino – 21/03/2025 – L’avvento dei social network e, più in generale, di nuovi mezzi di comunicazione digitali, ha reso possibili nuove forme di aggregazione e condivisione; in particolare, ha alimentato la nascita e lo sviluppo delle community online che, nel corso del tempo, si sono evolute fino a diventare delle vere e proprie leve di marketing per le nuove generazioni di imprenditori digitali. Nel nostro approfondimento, vediamo cosa sono e come possono essere parte integrante di nuovi modelli di business online. Si tratta di gruppi di utenti che condividono passioni e interessi comuni attraverso hub digitali (forum, piattaforme e simili); le ‘community’, quindi, sono costituite tanto dall’insieme dei singoli membri quanto dall’ambiente che consente loro di condividere opinioni, contenuti e idee inerenti temi ed argomenti di interesse comune. Le community, inoltre, possono rappresentare un’importante risorsa per chiunque voglia fare business online, fungendo da pubblico di riferimento (target audience) nonché da bacino di utenza dal quale attingere per espandere la propria rete di contatti. Questo modello imprenditoriale è basato sulle community online; queste, come già accennato, costituiscono la base sulla quale il marketer può costruire il proprio business. In realtà, a differenza di quanto si possa pensare, in un approccio imprenditoriale ‘community-based’, gli utenti non sono solo ed esclusivamente potenziali clienti finali o consumatori. Piuttosto, rappresentano anzitutto degli interlocutori, con i quali allacciare relazioni sia di carattere personale che professionale. In tal modo, l’intera community – o buona parte di essa – può trasformarsi in un network, ovvero una rete di contatti funzionale all’espansione del proprio business. Naturalmente, a tale scopo è necessario adottare un approccio strategico e avvalersi della consulenza di esperti del settore come, ad esempio, il team del gruppo

Leverage

, una delle realtà italiane di maggior successo nel campo del community-based business. Nella visione di Leverage, i modelli di business community-based si fondano anzitutto sulla condivisione di ‘valore’ tra tutti i membri che fanno parte attivamente della community stessa. In tal caso, però, non si tratta tanto di valore economico o commerciale quanto, piuttosto, di valore umano, da condividere per alimentare la crescita reciproca all’interno di un ambiente condiviso. Non stupisce, da questo punto di vista, come Leverage faccia della formazione uno dei propri capisaldi; acquisire nuove conoscenze e competenze, infatti, assume un ruolo di primaria importanza nel processo di sviluppo e crescita personale, che permette di ‘creare’ valore sia per sé sia per l’intera community. A tal riguardo, lo sviluppo di un modello di business di questo tipo presuppone anche un rapporto costante e autentico con i propri interlocutori, sia in pubblico che in privato. Messaggi diretti, post e la condivisione di contenuti ‘utili’ a vantaggio dell’intera community (risorse, fonti, insight) sono gli strumenti a disposizione di beginner e networker per costruire una rete di contatti solida, che possa costituire il fondamento di un business di successo. Naturalmente, è importante che i rapporti con i propri contatti e con la community in generale siano autentici e imperniati sullo scambio di idee, opinioni e informazioni che possano alimentare un costante processo di crescita reciproca. Ciò consente di rinsaldare il senso di appartenenza ad un ambiente, per quanto virtuale, in gradi di alimentare interessi e passioni grazie al contributo altrui; inoltre, le community online possono aprire nuovi orizzonti professionali e incentivare iniziative volte alla crescita personale attraverso risorse e strumenti condivisi. Insomma, al netto delle potenzialità meramente economiche, le community costituiscono quindi un ‘luogo’ d’elezione per chiunque voglia intraprendere un percorso di crescita personale e professionale orientato al perseguimento di obiettivi concreti a medio e lungo termine.

