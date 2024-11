Lombardia e Shenzhen: un nuovo ponte concreto per Innovazione e Sviluppo

(Adnkronos) – 8 novembre 2024. Si è tenuto con grande successo l’evento “China (Shenzhen-Luohu) – Italy (Milan) Economic and Trade Cooperation and Exchange Conference”, organizzato da Guodong Cultural in collaborazione con le Istituzioni di Shenzhen-Luohu, CONFLAVORO PMI LOMBARDIA con Media Partner Ufficiale Gazzetta

di Milano: mirato a promuovere le opportunità economiche e commerciali tra la Lombardia e il distretto cinese. Questo incontro è stato un momento strategico di scambio e cooperazione, segnato dalla visione condivisa di uno sviluppo sostenibile e innovativo.

Shenzhen: Porta d’Accesso al Mercato Asiatico



Shenzhen-Luohu, celebre per il suo dinamismo economico e l’avanzata tecnologia, rappresenta un partner ideale per la Lombardia, il cuore economico d’Italia. Con un PIL di 440 miliardi di euro nel 2023 e una crescita sostenuta nei settori tecnologico e finanziario, Shenzhen offre alle imprese italiane un accesso privilegiato al vasto mercato asiatico. Come ha sottolineato Zhao Jingyu, rappresentante del Centro Servizi per le Imprese del Distretto di Luohu-Shenzhen vanta una delle economie più dinamiche del mondo, con oltre 21 milioni di abitanti e una media d’età di soli 33 anni, elementi che ne fanno una città giovane e vibrante, pronta a nuove collaborazioni internazionali.



Lombardia e Shenzhen-Luohu: Sinergia di Innovazione e Sostenibilità

L’evento ha messo in luce le sinergie esistenti tra la Lombardia e Shenzhen-Luohu, due territori che, pur geograficamente lontani, condividono un forte orientamento verso l’innovazione e la sostenibilità. La Lombardia, con il suo tessuto industriale variegato, e Shenzhen, con un ecosistema tecnologico avanzato, possono beneficiare reciprocamente grazie a collaborazioni in settori strategici come moda, servizi finanziari e turismo culturale.

Il Ruolo di Gazzetta di Milano, CONFLAVORO PMI LOMBARDIA e Guodong Cultural



Gazzetta di Milano ha svolto un ruolo chiave nell’organizzare questo incontro, grazie alla visione del suo Direttore Editoriale, Agostino

Marotta, che ha fortemente voluto questa iniziativa. Il supporto di Gazzetta di Milano ha permesso di facilitare il dialogo tra imprese locali e partner internazionali, con un’attenzione particolare verso le piccole e medie imprese lombarde. Anche CONFLAVORO PMI LOMBARDIA, guidata dal Dott. Giuseppe Ligotti, Coordinatore Regionale e Presidente di CONFLAVORO PMI Varese, ha creduto fermamente nel progetto, vedendo in esso un’opportunità unica per le imprese italiane di espandere la propria presenza nel mercato cinese. Ligotti ha sottolineato come Shenzhen, con il suo status di polo strategico di innovazione, possa aprire nuove porte per lo scambio commerciale e culturale, creando un ecosistema in cui le imprese italiane possano prosperare accanto ai partner cinesi. Mentre Guodong Cultural nella figura di Yang Haojie VP Vice Presidente, evidenzia le opportunità di collaborazione: la sinergia creatasi tra Lombardia e Shenzhen-Luohu, dimostra la visione condivisa delle due regioni sull’innovazione e lo sviluppo sostenibile. Attraverso settori come moda, servizi finanziari, turismo culturale, stiamo assistendo alla formazione di un ecosistema reciprocamente vantaggioso.

Shenzhen: Dati Economici e Opportunità per le Imprese Italiane

Shenzhen presenta numerosi vantaggi per gli investitori italiani: – PIL e Settori Economici: Con un PIL che si attesta sui 440 miliardi di euro, Shenzhen-Luohu si posiziona tra le principali città a livello mondiale. È sede di colossi come Huawei, Tencent e DJI, e vanta la terza borsa valori più grande al mondo, ideale per aziende italiane che desiderano investire in Asia. – Infrastrutture Avanzate: Shenzhen-Luohu è il fulcro della logistica globale, con il quarto porto container più grande al mondo e una rete di trasporto efficiente, che rende agevole il commercio con 244 paesi. – Innovazione Tecnologica: Shenzhen-Luohu è un leader globale per le domande di brevetto e ha mantenuto la seconda posizione mondiale per il cluster tecnologico “Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou” nel Global Innovation Index. Il distretto di Shenzhen-Luohu, in particolare, si propone come centro di attrazione per settori come moda e gioielleria, grazie a una solida infrastruttura commerciale e finanziaria. Le imprese italiane, specialmente quelle milanesi, possono trovare nel distretto cinese un mercato vasto e dinamico per i loro prodotti.

Un passo importante verso una partnership di rilievo

L’evento organizzato da Gazzetta di Milano, CONFLAVORO PMI LOMBARDIA e Guodong Cultural rappresenta un passo importante verso una cooperazione più profonda e longeva tra Lombardia e Shenzhen.

Conclusioni

Agostino Marotta – Direttore Editoriale di Gazzetta di Milano: “Questo incontro non è solo un’opportunità economica, ma una porta aperta per una nuova era di scambi culturali e commerciali, in cui le imprese italiane possono espandere i loro orizzonti e contribuire allo sviluppo globale.” Giuseppe Ligotti – Coordinatore Regionale e Presidente di CONFLAVORO PMI Varese: “L’evento rappresenta un primo passo verso una collaborazione più strutturata e duratura, che può portare a vantaggi economici tangibili per ambo le parti. Il nostro obiettivo è creare un ponte solido tra le imprese lombarde e Shenzhen, agevolando lo scambio di know-how, tecnologie e risorse”.

Yang Haojie VP – Vice Presidente Guodong: “Questo evento rappresenta non solo un inizio di successo, ma anche un passo importante verso una collaborazione duratura. Siamo impazienti di vedere ulteriori progetti di cooperazione in futuro, che porteranno benefici economici tangibili alle imprese della Lombardia e Shenzhen, promuovendo prosperità reciproca.” —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)