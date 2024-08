Mariana Fainello: terapia Reiki, una soluzione per alleviare stress e dolore

(Adnkronos) –

Roma, 05/08/2024 – Mariana Fainello, terapista Reiki con oltre cinque anni di esperienza nel campo della guarigione energetica, con il suo servizio di persona e a distanza propone terapie dedicate a tutti coloro che voglio alleviare lo stress, il dolore ma anche a chi ha bisogno di ritrovare la giusta armonia e pace interiore. Il Reiki è una pratica che nasce in Giappone e che ha una storia secolare, da poco si sta scoprendo anche in Occidente, grazie al lavoro di terapisti certificati che hanno studiato a lungo e che hanno scelto di rendere sempre più nota questa pratica e i suoi vantaggi. Mariana Fainello ha scoperto i benefici del Reiki durante un periodo personale di grande stress e ansia. Questa esperienza trasformativa l’ha ispirata a dedicare la sua vita a questa pratica, studiando con maestri di Reiki di fama internazionale e ottenendo certificazioni avanzate. Mariana offre trattamenti personalizzati e di alta qualità, combinando tecniche tradizionali di Reiki con metodi innovativi per rispondere alle esigenze individuali di ogni cliente. Oltre al Reiki, Mariana è praticante certificata di Theta Healing, avendo completato il corso Basic DNA sotto la guida della maestra Andrielly Mello Schuelter nel dicembre 2022. Il suo approccio empatico e intuitivo la rende una guida ideale per coloro che cercano di esplorare il loro potenziale energetico e spirituale. Mariana organizza anche workshop e seminari per diffondere la conoscenza delle pratiche di guarigione olistica. Attraverso il suo portale Marianafainello.com, Mariana oltre a fornire consigli e divulgare i vantaggi e benefici del Reiki, offre anche terapie di persona e a distanza pensati per riuscire ad aiutare tutte le persone che sentono il bisogno di ritrovare uno stato di benessere ottimale. I trattamenti di persona sono disponibili nelle sue sedi di Roma e Gran Canaria, sia tramite sessioni a distanza. Inoltre, propone un primo trattamento prova che si presenta come un’opportunità perfetta per avvicinarsi alla pratica del Reiki senza impegno, permettendo di sentire personalmente i benefici prima di decidere se proseguire con ulteriori sessioni.



Il trattamento Reiki eseguito da un terapista certificato permette di ritrovare il giusto equilibrio e stato di benessere man mano che si svolgono le proprie sedute sia in presenza sia online. Il praticante Reiki accoglie il paziente e dopo una breve chiacchierata iniziale e la risposta a qualunque domanda o dubbio che viene posto, si inizia con la pratica vera e propria dopo l’incontro preliminare. La sessione prevede l’uso di tecniche di imposizione delle mani al fine di riuscire a riequilibrare l’energia del corpo e infondere una sensazione di benessere che vada a supportare anche la mente. Al termine della sessione c’è un momento che viene dedicato, nel caso il paziente lo desideri, ad uno scambio di sensazioni e di impressioni. Mariana Fainello permette di scegliere tra un trattamento Reiki in presenza nel suo studio oppure a distanza, per tutti coloro che non possono dirigersi da lei di persona. La seduta in presenza permette di avere una connessione diretta tra terapeuta e paziente all’interno di un ambiente confortevole e sereno. Dato che non tutti possono fare delle sedute in studio, Mariana ha deciso di organizzare e fornire un servizio a distanza online, che permette di andare a rendere la pratica Reiki accessibile a tutto. Una soluzione ideale per riuscire a supportare il benessere di un maggior numero di persone senza alcuna limitazione in termini geografici. Le sessioni di Reiki offrono diversi benefici a tutti coloro che scelgono di sottoporsi a un trattamento dedicato sia esso in presenza oppure a distanza. Uno dei primissimi benefici è rappresentato dalla riduzione dello stress, in quanto la tecnica aiuta i pazienti a trovare uno stato di profondo relax, andando a ridurre tutto lo stress che si accumula nel tempo.

Un altro beneficio è quello della gestione del dolore, la pratica aiuta le persone a ridurre sia il dolore acuto sia quello cronico, migliorando la qualità della propria vita e la sensazione di benessere non solo mentale ma anche corporea. Se si soffre d’insonnia o di un ciclo di sonno non ottimale, il Reiki può aiutare a superare man mano il problema riequilibrando il proprio sonno e riuscendo a favorire il riposo rigenerante.

Infine, il Reiki è un supporto al processo di guarigione del corpo, se si sta seguendo una terapia medica, è possibile unire a questa il trattamento Reiki per predisporre l’organismo ad un recupero più rapido.

Per informazioni: info@marianafainello.com

