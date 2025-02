Metalmeccanica in sofferenza. Bettini (ROSSS) e Brancaccio (UCID): ‘Serve politica industriale forte’. Storchi (Vimi Fasteners) : ‘Rimettere l’uomo al centro’. Salda (CMS): ‘Piu’ chiarezza a livello di governo centrale’.

(Adnkronos) – Roma 26 febbraio 2025 – Simone Bettini a capo della Rosss di Scarperia (Firenze), storica azienda impegnata nella progettazione, produzione e realizzazione di scaffalature industriali per magazzini, archivi e uffici, a fa il punto della situazione del settore metalmeccanico: ‘È il momento di un deciso cambio di passo è assolutamente necessario tornare a parlare di politica industriale. Siamo tutti chiamati a fare la propria parte con senso di responsabilità e con determinazione, senza lasciare indietro nessuno. La produzione industriale nel nostro Paese scende ormai da più di un anno così come recentemente confermato dai dati ISTAT sulla produzione relativamente al 2024. Dopo il calo della produzione rilevato nel 2023 (-2,4% – dati grezzi), nel 2024 è andata anche peggio; la dinamica tendenziale dell’indice è stata negativa per tutti i mesi dell’anno, con cali congiunturali in tutti i trimestri, fino a chiudere l’anno con una contrazione media del 2,5% (-3,5 se consideriamo i dati corretti per gli effetti di calendario). Nell’ambito della manifattura si è vista la netta predominanza di segni negativi e con flessioni marcate soprattutto per i settori della metalmeccanica che vanno dal -21,9% del settore “Autoveicoli e rimorchi”, al -4,1% della fabbricazione di “prodotti in metallo”, passando per il -3,8% per le “Macchine e apparecchi meccanici”, e l’elenco potrebbe continuare. Uniche eccezioni gli “Altri mezzi di trasporto” (+8,1%) e “Macchine e apparecchi elettrici” (+0,6%). In media, il settore ha registrato una significativa perdita dei volumi di produzione, più accentuata (-4,2% tendenziale) di quanto rilevato per l’intero comparto industriale (-2,5%) e le prospettive, associate a scenari geopolitici in evoluzione, al rischio di guerre commerciali, al rincaro delle materie prime energetiche e a mercati sempre più frammentati appaiono ancora difficili. Siamo sotto una pressione enorme, stretti tra strutturali problemi di competitività, transizioni molto complesse e grandi difficoltà globali dell’economia. Situazione analoga, infatti, la si riscontra per quanto riguarda le esportazioni con un calo delle vendite all’estero dei prodotti metalmeccanici (-3,8% nel 2024 rispetto al 2023) molto più marcato rispetto ad altri manufatti della nostra industria (-0,4% nel complesso industria). A segnare le difficoltà del settore: le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni nel 2024 sono mediamente cresciute di oltre 33 punti percentuali rispetto al 2023. Siamo sotto una pressione enorme, stretti tra strutturali problemi di competitività, transizioni molto complesse e grandi difficoltà globali dell’economia. È una tempesta perfetta che ha colpito le nostre imprese e le poche azioni messe in campo si sono rivelate imperfette. Mi vengono in mente agli incentivi 5.0 che sono rimasti per la maggior parte sulla carta o al fondo automotive che è stato svuotato passando da un contenitore che potevamo considerare mezzo pieno, perché con un livello di liquidità non del tutto adeguato, ad un contenitore con dentro solo poche gocce. Anche la cosiddetta IRES premiale, ovvero a qual provvedimento che prevede una riduzione dell’imposta a favore delle imprese che scelgono di trattenere gli utili in azienda e destinarli a progetti di investimento, purtroppo non è estesa a quelle tantissime aziende che per motivi congiunturali di mercato sono costrette a ricorrere alla cassa integrazione, proprio per evitare dismissioni, e che avrebbero maggior bisogno di sostegno per riprendere percorsi di crescita’. Fabio Storchi presidente di Vimi Fasteners di Novellara (Reggio Emilia), impegnata nella produzione di sistemi di fissaggio, sottolinea come: ‘La situazione del settore metalmeccanico è complessa, ma sta lentamente migliorando, lo si vede dagli ordinativi, in lieve risalita, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A parlare sono sempre e solo i numeri’. Storchi da profondo conoscitore del mercato, sottolinea come sia importante non lasciare indietro nulla e nessuno, come d’altro canto ha affermato Bettini: ‘Vimi Fasteners è impegnata in un rigoroso processo di sviluppo interno e verso il mercato. La abbiamo definita una ‘leadership gentile’, quella portata avanti nella azienda che presiedo. Al cui interno sono rappresentate, fra gli addetti, ben 13 nazionalità differenti, con il 28% di personale femminile. Ciò che crediamo sia fondamentale realizzare è lo sviluppo integrale della persona che deve sentirsi fiera e libera di esprimere il proprio talento, quando viene a lavorare. Il concetto va oltre, quello di benessere, in una visione olistica, che tende a prendere in considerazione ogni aspetto dell’individuo. In azienda abbiano scardinato l’ottica verticale di gerarchia assoluta, verso uno sviluppo orizzontale. Ritengo si debba partire da questi concetti di base per scalare, anche con i numeri, sui mercati. In una prospettiva in cui, il capitale umano è valorizzato nella sua massima espressione. Questo è ciò che mi auguro possa avvenire in tutte le aziende del comparto’. Bettini rispolvera a suo volta i valori sportivi della Rosss che ha di recente rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con SeventyTwo Motorsports per sostenere il giovane pilota italiano Guido Pini durante il suo esordio al Campionato del Mondo Moto3 nel 2025. ‘Esprimiamo l’attenzione al valore delle persone, anche in ambito sportivo. Per questo ROSSS non ha mai esitato a scommettere sui talenti locali, e ribadisce il proprio impegno ad affiancare il giovane toscano, con l’obiettivo di accompagnarlo nella sua promettente carriera sportiva. Il pilota di Scarperia, campione dell’European Talent Cup nel 2022, vicecampione nel 2023 e secondo classificato al JuniorGP nel 2024, ha mostrato una crescita costante, affermandosi come una delle grandi promesse del motociclismo italiano’. Stefania Brancaccio, segreteria nazionale dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti, da Napoli, anche in un ruolo attivo e proattivo, con l’azienda di famiglia la Coelmo, afferma che: ‘Innegabilmente la metalmeccanica italiana, importante pilastro economico del Paese, sta vivendo un periodo difficile: siamo in una fase di rallentamento. Le aziende potrebbero decidere di ridimensionare gli investimenti e le occupazioni, con ricadute sull’intera filiera e, di conseguenza, sulle famiglie e sulla società. Nella voce “industria metalmeccanica”, tuttavia, sono racchiuse più realtà, alcune più in crisi come l’automotive, colpita dalla sfida incerta sulla transizione ambientale ed energetica. Altri comparti, anche al Sud, resistono meglio, come la metallurgia e la produzione di macchinari che, pur in presenza di un calo della domanda, tendono a mantenersi stabili nel quadro internazionale. Ricordo, inoltre, che il contratto nazionale dei metalmeccanici è la guida per ogni altro contratto collettivo industriale. Serve un sostegno forte, tempestivo, di fronte alle sfide dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione, per evitare l’indebolimento di una realtà economica strategica. L’appello è alla politica, da sempre in rapporto contrastante con l’imprenditoria. Le azioni concrete che da tempo, come imprenditori, chiediamo si stanno facendo attendere. E stavolta qualcuno potrebbe non farcela. Dalla politica ci aspettiamo preparazione, attenzione alle procedure burocratiche inutili, e soprattutto ascolto. Nel quadro internazionale, rispetto a quanto sta succedendo negli Stati Uniti con i primi provvedimenti di Trump, è importante sottolineare la profonda diversità culturale che anima l’industria europea. In Europa l’uomo è al centro, il lavoro, la produzione sono connessi con i valori dell’umanesimo, dai quali deriva la democrazia nata dalle tragedie mondiali. Dovremmo sussurrare a Trump che non è il più forte, né il più ricco a fare felice l’umanità – quella felicità che gli americani hanno inserito nella Costituzione prendendo ispirazione dal filosofo ed economista Gaetano Filangieri. Il valore della felicità come obiettivo comune evidentemente è stato perso’. Elena Salda, amministratore della CMS Spa, di Marano sul Panaro, in provincia di Modena, che realizza, per conto terzi, particolari meccanici, gruppi e macchine complete per i principali player italiani ed esteri nei settori del food processing e del packaging alimentare e farmaceutico, sostiene che: ‘Dopo l’euforia della del post-Covid e negli anni 22-23 si è ripreso a uscire, viaggiare, spendere nei ristoranti; ciò ha generato sicuramente un volano positivo dell’economia, e forse anche una bolla. Il 2024 ha invece mostrato tutti i segni di debolezza del settore industriale e dell’economia italiana in generale. Gli ultimi dati raccontano di un Paese fermo, più fermo di tutti i nostri cugini europei. Si sente tanto parlare della crisi tedesca, in realtà nei numeri dell’Italia sono persino peggiori. Insomma: non si capisce bene che tipo di Italia veda il nostro Governo, quando continua ad affermare che invece tutto vada bene. La meccanica è ferma e adesso sono fermi anche il movimento terra, l’agricoltura, oltre alla fortissima crisi dell’automotive. negli ultimi mesi del 2024 anche il settore del packaging, tradizionalmente anticiclico, ha iniziato a mostrare segni di frenata. I costi dell’energia e del gas influiscono ancora in maniera molto forte, e impattano negativamente sui costi del bilancio insieme al costo, elevatissimo, dei collaboratori. Aggiungiamo la burocrazia, le normative e le nuove regole sempre più vincolanti, che ci legano le mani e che arrivano in maniera scomposta, con informazioni che cambiano in corso d’opera. Credo davvero che la strada da perseguire, al momento, sia proprio poco chiara'.

