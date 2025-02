Nasce a Bruxelles la Federazione Affari Europei della Confederazione Nazionale Esercenti ( C.N.E )

(Adnkronos) – Roma, 7 /2/2025 La Confederazione Nazionale Esercenti ha presentato a Bruxelles nelle scorse settimane alla presenza del presidente nazionale Mary Modaffari la nascita della Federazione Affari Europei C.N.E. Il Dipartimento ha il compito di effettuare ricerche scientifiche in relazione alle Politiche e Programmi Europei in ottica settoriale per le imprese associate. È una Federazione composta da Europrogettisti , avvocati e consulenti del lavoro che direttamente dalla sede C.N.E a Bruxelles svolgeranno attività di supporto e rappresentanza della Confederazione e delle varie sedi regionali e territoriali a Bruxelles presso il Parlamento Europeo . Gli ambiti di attività della Federazione Affari Europei C.N.E riguardano attività di lobbying politico – legislativa , progettazione europea , centro ricerca bandi europei, partecipazione diretta a tavolo tecnico ed iniziative a Bruxelles, confronto con le istituzioni comunitarie , drafting normativo e legislativo. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)