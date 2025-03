Nel Weekend 22-23 marzo L’ippodromo Snai San Siro apre i cancelli per le Giornate Fai di Primavera 2025 al via anche la 138^ Stagione Del Galoppo

(Adnkronos) –

La GAMI, Galleria Archivio Multimediale Ippodromo, entra a far parte del percorso di visita e per la prima volta due corse saranno intitolate alle “Giornate FAI di Primavera”

Milano, 20 marzo 2025 – L’Ippodromo Snai San Siro sarà ancora una volta tra i luoghi da scoprire inseriti nell’elenco dei luoghi aperti dal FAI – Fondo per

l’Ambiente Italiano ETS domani sabato 22 e domenica 23 marzo, weekend in cui l’impianto liberty di proprietà di Snaitech festeggerà anche la partenza della stagione del Galoppo. Un appuntamento da non perdere per visitare questo luogo unico a Milano che, dopo il fortunato esordio del 2018, ha continuato a registrare migliaia di accessi anche negli anni successivi. Realizzato dagli architetti Paolo Vietti Violi e Arrigo Cantoni, l’Ippodromo Snai San Siro venne inaugurato nell’aprile 1920. Il complesso – che si distingue per il suo unico stile liberty – è composto da piste per le corse, campo di gara per l’equitazione, piste di allenamento, tribune e scuderie immersi nel verde, è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla GAMI, la Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo: inaugurata a luglio 2024, GAMI offre un percorso interattivo e multisensoriale che ripercorre la storia di San Siro e dell’ippica italiana, fondendo in un’unica installazione elementi digitali e fisici per un’esperienza culturale coinvolgente e gratuita. Situata in una posizione unica, ai piedi della nuova Tribuna del Trotto e all’ombra del celebre Cavallo di Leonardo, la GAMI si propone come spazio innovativo, adatto a tutte le fasce d’età, dove la tradizione si fonde con la tecnologia per un racconto emozionante e coinvolgente. Altra tappa fondamentale del percorso sarà la Tribuna del Trotto, inaugurata lo scorso 11 luglio insieme alla nuova Pista del Trotto e alla GAMI: inutilizzata ed inaccessibile da oltre 20 anni, la tribuna è stata oggetto di un grande lavoro di restauro e risanamento conservativo, portato avanti dall’azienda negli ultimi 3 anni partendo dalla struttura costruita nel 1920 insieme al resto dell’impianto: la nuova tribuna del trotto ha una capienza di circa 2.000 posti e ha il grande vantaggio di affacciarsi sulla nuova pista del trotto e sul meraviglioso Cavallo di Leonardo. Per tutto il weekend, a partire dalle 10:00 di Sabato 22 marzo, i narratori del FAI accompagneranno i visitatori tra i viali dell’impianto per scoprire non solo le note bellezze di questo magnifico luogo, dal parco botanico con le 72 specie differenti registrate e cartellinate al Cavallo di Leonardo – l’imponente statua bronzea del Cavallo di Leonardo, realizzata nel 1999 dalla scultrice Nina Akamu su disegni di Leonardo da Vinci – passando per la GAMI. Durante la visita sarà possibile accedere eccezionalmente a spazi normalmente non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni ’20 con le sue caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella e il cortile per l’insellaggio. Come nell’edizione 2024, sono previste due diverse versioni per il Percorso FAI, una classica e una più lunga (effettuabile solo la mattina dalle 10 alle 13) che si differenzia dalla prima per due tappe: la visita delle scuderie storiche e la passeggiata lungo la pista. Sarà poi possibile, se il tempo lo consentirà, godersi la straordinaria vista di tutta l’area di San Siro dalla Terrazza della Tribuna del Trotto e dell’impianto ippico, che ospiterà un fitto calendario di corse. L’apertura per le giornate FAI coincide infatti con la partenza della 138^ stagione di galoppo, con un programma che permetterà ai visitatori del FAI di godersi una due giorni di ippica: sei le corse in programma per ognuna delle giornate con partenza alle 15 di sabato 22 marzo, dove gli occhi saranno puntati sul Premio Apertura, prova handicap riservata ai cavalli di 4 anni ed oltre impegnati sulla distanza di 1.400 metri circa in pista dritta con arrivo al 3° traguardo. Domenica invece la corsa più importante sarà quella intitolata ad Angelo Gardenghi per la tradizionale prova dei cavalli debuttanti di 3 anni che si confronteranno sui 1.800 metri in pista media. Clou del weekend saranno anche le due corse intitolate alle Giornate FAI di Primavera, che prevedono come premio una tessera d’iscrizione annuale al FAI da consegnare ai proprietari dei primi tre cavalli classificati di ogni prova. La prima sarà il Premio 1^ ‘Giornate FAI di Primavera’, con la condizionata che vede protagonisti i cavalli di 4 anni e oltre sui 2.000 metri, e domenica il Premio 2^ “Giornate FAI di Primavera” con l’handicap per i cavalli di 4 anni ed oltre sui 1.000 metri circa della pista dritta. Come sempre, saranno inoltre previste attività dedicate alle famiglie: in particolare, nella giornata di sabato, a partire dalle 14:30 fino alle 17:30, i bambini tra i 3 e i 13 anni potranno provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto “battesimo della sella”, un’opportunità unica per i più piccoli per percorrere un breve tragitto in sella al pony accompagnati dagli esperti del Centro Ippico Lombardo. Inoltre, per tutto il weekend, dalle 15 alle 18 i piccoli ospiti potranno divertirsi anche con l’animazione e i giochi organizzati da Fondazione Francesca Rava.



Dove: Ippodromo Snai San Siro

Quando: sabato 22 e domenica 23 marzo Orari: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

Costo Ingresso Visitatori FAI (Piazzale dello Sport 6 – Cavallo di Leonardo): contributo libero a favore del FAI. Le visite si effettueranno in gruppi ristretti da 25 persone.



Costo Ingresso pubblico per assistere alle corse del Galoppo (Piazzale Dello Sport 16 – Fontana): ticket 5 Euro solo per maggiorenni con accesso libero per minori di 18 anni e per persone con disabilità certificata con un accompagnatore.

