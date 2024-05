Notte dei Musei, all’Università eCampus il concerto di Savino Zaba

(Adnkronos) – Sabato 18 maggio 2024 alle 21 a Via Matera 18 lo spettacolo “Canto… anche se sono stonato” Roma, 16 maggio 2024. L’Università eCampus partecipa il 18 maggio all’edizione 2024 della “Notte dei Musei”, promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Porte aperte dunque all’Università eCampus con lo spettacolo di Savino Zaba “Canto… anche se sono stonato”, ambientato in una trasmissione radiofonica, un omaggio alla Radio e ai suoi novant’anni. Le sonorità irradiate dal palco saranno quelle swing, ma con divertenti e imprevedibili contaminazioni. Savino Zaba racconta e reinterpreta, talvolta in chiave ironica e proponendo medley intriganti con brani americani, i grandi classici del jazz e dello swing italiano, da Nicola Arigliano a Natalino Otto, passando per Fred Buscaglione e Lelio Luttazzi, in un percorso storico e sonoro sulla musica e sull’Italia, che parte dagli anni ’20 arrivando fino al boom economico. Con lui la “Stonato Band”, formata da straordinari musicisti come Davide Saccomanno al pianoforte, Antonio Di Lorenzo alla batteria, Kosta Ladisa al sax. Il concerto si terrà nella sala Teatro dell’ateneo, a via matera 18 (Metro A Re di Roma). L’ingresso è libero. Per info: Numero verde: 06/70304949 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)