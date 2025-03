Novapri, Monza: “Partner affidabile per la produzione conto terzi di integratori alimentari e cosmetici”

(Adnkronos) – Personalizzazione completa, dal concept al prodotto finito, con soluzioni su misura per private label, packaging e conformità normativa Monza, 11 marzo 2025. Nel settore degli integratori alimentari e della cosmetica, emergere significa puntare su qualità, innovazione e personalizzazione. In un mercato sempre più esigente e competitivo, Novapri di Monza si distingue come un partner esperto nella produzione conto terzi, offrendo soluzioni su misura che accompagnano il cliente dalla formulazione fino alla commercializzazione del prodotto. “Il mondo della salute e del benessere è in continua evoluzione. I consumatori prestano sempre maggiore attenzione alla naturalità degli ingredienti, alla sostenibilità dei prodotti e all’efficacia delle formulazioni”, spiega il Dott. Stefano Anzilotti Gambarini, titolare di Novapri, laureato in Farmacia presso l’Università di Ferrara, che per oltre 15 anni ha ricoperto il ruolo di Responsabile di laboratorio per preparazioni galeniche e magistrali in farmacia. “Un’azienda all’avanguardia deve integrare questi aspetti nel proprio processo produttivo, garantendo innovazione, controlli rigorosi e certificazioni. Affidabilità significa rispettare elevati standard di qualità, assicurando che ogni prodotto sia conforme alle normative vigenti e certificato dal Ministero della Salute”. Fondata nel 2016, Novapri ha saputo affermarsi come punto di riferimento nel settore, grazie alla capacità di offrire prodotti altamente personalizzati e a un approccio che mette al centro la salute e il benessere. Alla guida dell’azienda, il Dott. Anzilotti Gambarini ha dato nuovo slancio alla crescita del progetto, sviluppando soluzioni su misura per il mercato farmaceutico. “Affidarsi a un partner specializzato nella produzione conto terzi di cosmetici ed integratori alimentari offre vantaggi strategici”, sottolinea il Dott. Anzilotti Gambarini. “Tra questi, la riduzione dei costi e dei rischi, grazie all’esperienza di un team specializzato che permette di ottimizzare risorse e tempistiche. Inoltre, una produzione su misura consente alle aziende di essere più competitive sul mercato, con formulazioni esclusive, packaging personalizzati e certificazioni di qualità. Senza dimenticare la scalabilità del business: ampliare la propria offerta senza dover investire in impianti produttivi o ricerca interna è un’opportunità significativa. Infine, la garanzia di qualità e sicurezza è un pilastro del nostro lavoro, con controlli rigorosi e conformità normativa che assicurano prodotti sicuri ed efficaci”. Per chi opera nel settore, scegliere un’azienda leader nella produzione conto terzi non è solo una questione logistica, ma una decisione strategica per rafforzare il proprio brand ed offrire ai consumatori prodotti di alta qualità per la salute e il benessere. “Il nostro obiettivo è crescere insieme ai nostri partner”, prosegue il Dott. Anzilotti Gambarini. “Per questo non ci limitiamo alla sola produzione, ma affianchiamo il cliente in ogni fase del percorso, offrendo un servizio completo che parte da una consulenza specializzata. Ogni progetto nasce da un’analisi approfondita del mercato e delle esigenze del cliente, con l’obiettivo di sviluppare strategie vincenti. L’area interna di Ricerca e Sviluppo gioca un ruolo fondamentale: ogni formula viene studiata per garantire massima efficacia, sicurezza e qualità, anticipando le tendenze di mercato e rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori. Ma non ci fermiamo qui – prosegue – ci occupiamo anche di naming e packaging, elementi essenziali per il posizionamento di un prodotto. Un nome efficace e un’identità visiva accattivante sono cruciali per attrarre il consumatore. Per questo offriamo design personalizzati e confezioni studiate per massimizzare l’impatto sul mercato, perché l’estetica gioca sempre un ruolo chiave nel successo di un brand”. Novapri continua ad investire in innovazione e crescita, consolidando la sua posizione di riferimento per chi cerca soluzioni su misura, efficaci e sicure nel settore degli integratori alimentari e della cosmetica. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale https://novapri.com/

Contatti: https://novapri.com/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)