Nuova DPS, Firenze: “Tende da sole e zanzariere, il duo perfetto per un’estate senza stress”

(Adnkronos) – Comfort abitativo, protezione e risparmio energetico, soluzioni innovative per vivere al meglio la bella stagione Firenze, 19 marzo 2025. Con l’arrivo della bella stagione è tempo di trasformare gli spazi abitativi in oasi di comfort e benessere. Le tende da sole e le zanzariere di ultima generazione sono elementi essenziali per vivere al meglio gli ambienti durante e lavorativi durante l’estate. Nuova DPS, azienda fiorentina leader nel settore dei serramenti e tendaggi, offre soluzioni all’avanguardia per proteggere gli spazi interni dal sole e dagli insetti, garantendo al contempo eleganza e funzionalità. “Le tende da sole moderne non sono solo una barriera contro i raggi solari, ma rappresentano un elemento di design che valorizza l’estetica dell’abitazione”, spiega Massimiliano Alessi, titolare della Nuova DPS di Firenze. “Grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità e resistenti agli agenti atmosferici, queste tende proteggono dal calore eccessivo, contribuendo al risparmio energetico e migliorando l’efficienza termica della casa. Per rispondere alle diverse esigenze dei nostri clienti, proponiamo una vasta gamma di tende da sole, personalizzabili per adattarsi a qualsiasi struttura architettonica, garantendo soluzioni su misura, sia a livello di design che di risparmio energetico”. Fondata all’inizio degli anni ’80, Nuova DPS si è affermata come punto di riferimento nel settore dei serramenti, infissi e tendaggi a Firenze e provincia. L’azienda combina tradizione ed innovazione, offrendo prodotti di alta qualità ed un servizio clienti impeccabile cha va dalla consulenza al post-vendita. La missione di Nuova DPS è migliorare il comfort abitativo dei propri clienti, proponendo soluzioni personalizzate che uniscono estetica e funzionalità. “Ma con la bella stagione, oltre al sole eccessivo, occorre proteggersi anche da insetti indesiderati. Le zanzariere di ultima generazione sono fondamentali per assicurare una ventilazione naturale degli ambienti senza l’intrusione di insetti molesti”, sottolinea Alessi. “Disponibili in vari modelli, dalle scorrevoli alle fisse, con reti antibatteriche o antipolline, le zanzariere offerte da Nuova DPS si integrano perfettamente con ogni tipo di infisso, migliorando significativamente la qualità della vita indoor. Queste soluzioni garantiscono notti tranquille ed ambienti salubri, senza compromettere l’estetica degli interni”. Prepararsi all’estate in modo intelligente significa scegliere soluzioni efficienti ed affidabili: affidarsi a professionisti del settore serramenti, infissi e tendaggi, assicura sistemi innovativi e di qualità per vivere al meglio la bella stagione.

