Nuova partnership tra Ceramica Rondine e Fattoretto Agency: il design italiano incontra l’innovazione SEO

Milano, 16 gennaio 2025. Fattoretto Agency, realtà di punta nell’ambito della SEO data driven, annuncia con entusiasmo l’avvio di una nuova partnership con Ceramica Rondine, brand storico e fiore all’occhiello del gruppo Italcer SPA SB. Una sinergia che punta a rafforzare la visibilità online del celebre gruppo industriale, mettendo in luce i valori, la qualità e l’innovazione che contraddistinguono le sue collezioni di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato. Nata nel 1961 in Emilia, tra Reggio Emilia e Modena, Ceramica Rondine rappresenta uno degli attori più rilevanti del settore ceramico italiano. Si fonda, del resto, sulla mission di creare prodotti di alta qualità per consumatori, clienti e professionisti dell’architettura, coniugando design, bellezza e innovazione in un’ottica sostenibile, valori che hanno accompagnato l’azienda per oltre 50 anni di attività. Lo stesso obiettivo del gruppo è proprio quello di affermarsi come leader globale nel panorama della ceramica di design e di alta gamma e nell’arredo bagno di lusso, attraverso un’industria innovativa e sostenibile. Tale filosofia si sposa alla perfezione con l’approccio strategico di Fattoretto Agency, che mira a valorizzare le eccellenze attraverso soluzioni digitali su misura. La nuova partnership, infatti, si propone di portare Ceramica Rondine a nuovi livelli di competitività nel panorama online internazionale, esaltando il carattere autentico del Made in Italy e la versatilità delle sue collezioni, che spaziano dalle suggestioni delle pietre naturali all’eleganza dei marmi più raffinati, dal calore dei legni all’aspetto materico dei cotti. Grazie al software proprietario FattoBoost, Fattoretto Agency metterà a disposizione di Ceramica Rondine uno strumento all’avanguardia per l’analisi dei dati e l’ottimizzazione delle performance digitali. Integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, Fattoboost consentirà una gestione strategica della visibilità online, migliorando il posizionamento organico e massimizzando i tassi di conversione dalla SERP al sito ufficiale del brand. Particolare attenzione sarà rivolta all’analisi del CTR, per una previsione puntuale delle interazioni degli utenti, e all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per perfezionare i processi di ottimizzazione. L’obiettivo finale è creare un ecosistema digitale che rifletta la qualità e il prestigio dei prodotti Rondine.

La sostenibilità, l'affidabilità e la creatività che da sempre guidano Ceramica Rondine saranno i pilastri intorno ai quali verrà costruita la strategia digitale. In un mercato in cui il design e la personalizzazione giocano un ruolo chiave, il progetto SEO punta a raccontare non solo i prodotti, ma anche la storia, la passione e il legame con il territorio che rendono unica l'offerta Rondine. Con un portfolio ricco di collezioni pensate per soddisfare ogni esigenza – dagli spazi residenziali agli ambienti commerciali – Ceramica Rondine dispone di tutte le carte in regola per distinguersi anche online. Fattoretto Agency lavorerà per tradurre questi punti di forza in un racconto digitale unico, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato. L'avvio di questa partnership, dunque, rappresenta un passo significativo per entrambe le realtà coinvolte. Per Ceramica Rondine, l'obiettivo è consolidare la propria posizione di leader nel settore della ceramica di design e alta gamma. Per Fattoretto Agency, invece, si tratta di una nuova sfida che conferma il ruolo centrale dell'agenzia nel supportare aziende di prestigio nel loro percorso di crescita digitale.