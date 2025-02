Presentazione progetto “Venezia, la magia delle maschere”

(Adnkronos) – Un libro che celebra il Carnevale di Venezia e apre nuove prospettive culturali Venezia, 27 febbraio 2025. La presentazione del libro avverrà, nella città lagunare, lunedì 3 marzo alle 17.30 presso l’Ateneo Veneto di Scienze, Lettere e Arti – Campo S. Fantin 1897. L’evento straordinario che celebra il Carnevale di Venezia attraverso l’arte e la cultura. Durante la serata, Massimo De Santis presenterà la sua prima opera d’arte dedicata al Carnevale, dal titolo “Venezia, la magia delle maschere” De Santis è partito dalla fotografia delle gare automobilistiche, approdando alla Formula Uno e si è poi dedicato alla fotografia d’arte. L’evento sarà aperto dai saluti di importanti personalità: Antonella Magaraggia, Presidente dell’Ateneo Veneto, Piero Rosa Salva, amministratore Unico di Vela Spa, Giovanni Giusto, Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni, Massimo Checchetto, Direttore Artistico del Carnevale di Venezia, Luigino Rossi, Già Presidente dell’Accademia delle Belle Arti, Barbara Bertoni, Ceo & Founder di Imago srl La relatrice della serata sarà Elena Gradini, storico e critico d’arte, che approfondirà il tema “Venezia, magia delle maschere. L’immaginario di Massimo De Santis”. L’incontro proseguirà con un’intervista di Antonia Sautter a Massimo De Santis, offrendo un’opportunità unica di conoscere il pensiero e la visione dell’autore. Al termine della serata, si svolgerà la cerimonia di consegna della copia n. 1 dell’opera al Comune di Venezia, a testimonianza dell’importanza di questo evento per la cultura veneziana. In sottofondo, le melodie al piano di Giulia Vazzoler accompagneranno i presenti, mentre Paola Zanoni condurrà la serata. Il volume d’arte “Venezia, la magia delle maschere” di Massimo De Santis si inserisce in un contesto culturale e storico di grande rilevanza, in concomitanza con il Carnevale di Venezia 2025. La kermesse, che si terrà dal 14 febbraio al 4 marzo, segna il 300° anniversario della nascita di Giacomo Casanova e promette di attirare un numero record di visitatori, con un significativo aumento delle prenotazioni alberghiere. “Il Carnevale di Venezia è un’occasione unica per celebrare la storia e la cultura della città”, afferma De Santis, sottolineando l’importanza di eventi come il Carnevale Internazionale dei Ragazzi, che si svolgerà dal 22 febbraio al 2 marzo 2025. Il progetto del libro di De Santis, un’opera monumentale di 13 kg con 430 pagine e 300 fotografie, è stato presentato nella sala del consiglio comunale del Comune di Venezia, rientrando tra le manifestazioni ufficiali del Carnevale. “Venezia: la magia delle maschere” sarà tradotto in cinque lingue e arricchito da contributi di personalità come Salvo Nugnes, Luigino Rossi, Cristina Cattaneo, Giulio Alberoni e Elena Gradini. Il mercato dei libri, nonostante una leggera flessione in Italia, continua a crescere a livello globale, con una stima di 142.96 miliardi di dollari nel 2025 e una previsione di 155.99 miliardi di dollari entro il 2030. In questo contesto, opere come quella di De Santis possono contribuire a rivitalizzare l’interesse per la lettura e l’arte, offrendo nuove opportunità lavorative nel settore editoriale e culturale. “Il nostro obiettivo è quello di far conoscere il libro a livello nazionale e internazionale”, spiega De Santis, sottolineando l’importanza di una strategia di comunicazione efficace per raggiungere un pubblico più ampio. La presentazione di “Venezia: la magia delle maschere” non è solo un omaggio alla tradizione veneziana, ma anche un’opportunità per esplorare nuove forme di espressione artistica e promuovere il dialogo interculturale. “Questo libro non sarà solo un’opera d’arte, ma un ponte tra passato e futuro”, afferma De Santis, evidenziando come la sua iniziativa possa ispirare nuove generazioni di artisti e appassionati di cultura. Con il patrocinio del Comune di Venezia e la partecipazione di figure di spicco del panorama culturale, l’evento di presentazione rappresenta un momento cruciale per il rilancio dell’arte e della cultura in Italia e nel mondo. Per informazioni:

linkedin.com/in/massimo-de-santis-5b2468280

