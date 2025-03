Proiocosafaccio: La rete dell’ingegno e della creatività

(Adnkronos) – Roma, 27 marzo 2025 – Ha preso il via il 14 marzo la campagna di comunicazione “La rete dell’Ingegno e della Creatività”, promossa dal portale Proiocosafaccio.it. L’iniziativa ha catturato l’attenzione dei cittadini attraverso un messaggio mobile su una vela pubblicitaria itinerante, che ha attraversato i principali luoghi di aggregazione della capitale, per concludersi il 21 marzo davanti alla redazione di Fanpage. La campagna, curata dall’agenzia View Communication di Matteo Ciogli, specializzata in marketing strategico, ha destato curiosità e stupore, suscitando interesse sia tra i giovani universitari di Roma Sapienza e Roma Tre, sia tra i passanti nelle aree vicine agli atenei e alle fermate della metropolitana. Il dottor Domenico Saldutto, ideatore dell’iniziativa Proiocosafaccio.it, web reporter creator iscritto alla Associazione Wrep Italia International di Roma, attualmente in pausa lavorativa e in ricerca attiva di opportunità, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è creare una rete di supporto professionale e umano, promuovendo l’inclusione e il benessere individuale e sociale. Proiocosafaccio.it è uno spazio di connessione per uomini e donne di tutte le età, per brand di beni e servizi, per organizzazioni e imprese, nonché per realtà eccellenti del panorama italiano, start-up, professionisti, associazioni di categoria e volontariato.” Con un background professionale variegato, Saldutto, che sostiene la comunicazione solidale, ha operato in tutta Italia, dalla Puglia al Nord, collaborando con agenzie di lavoro e start-up come dipendente e freelance, oltre ad aver lavorato presso una scuola di cinema a Bologna. È specialista delle risorse umane, funzionario commerciale per brand di valore e iscritto all’Associazione Formazione 24H di Roma, riconosciuto dal MISE come HR Specialist/Direttore Risorse Umane. La campagna online è stata lanciata il 20 marzo, in occasione dell’equinozio di primavera e della Giornata Internazionale della Felicità, generando un’eco positiva sui social media e sul sito ufficiale del progetto. “Il viaggio è appena iniziato e continuerà a toccare nuove località, raggiungendo chiunque desideri entrare a far parte di questa rete di connessione umana e innovativa,” conclude Saldutto. Per maggiori informazioni e per aderire senza alcun costo nascosto compila il modulo sul sito ufficiale. #Proiocosafaccio #segnale #Informazione #Roma #Italia

Sito web: www.proiocosafaccio.it

Email: info@proiocosafaccio.it

