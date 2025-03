Proiocosafaccio: un messaggio in movimento a Roma

(Adnkronos) – Roma, 17 Marzo 2025. PROIoCosaFaccio? Appare a Roma un Manifesto su un Camion Vela in movimento nei luoghi simbolo e principali della Capitale che risalta un messaggio. Un messaggio in movimento su una vela a Roma, ma si nota subito indirizzato a tutta l’Italia. La cartina dell’Italia con il punto interrogativo in risalto? E nella parte in basso degli omini animati, significa che riguarda tutti giovani, uomini e donne. “Io cosa faccio? Io cosa faccio?” e poi rilancia “Tu cosa fai?” Un messaggio che suscita curiosità e che pare nei prossimi giorni verrà avviata anche una campagna di volantinaggio in alcuni luoghi di Roma, questo siamo riusciti a sapere dalla Agenzia di comunicazione View Communication di Roma a cui è stata affidata la campagna che mantiene riservatezza. Sarà un messaggio innovativo a che Pro? Intanto oltre a suscitare curiosità potrebbe infondere quella fiducia che oggi manca in noi Italiani, il colore blu e salvia che fanno da sfondo sul manifesto e le caselle che riportano il giallo luce che dà risalto ci immergono in un messaggio di speranza e che stimola. Anche se ancora nulla di ufficiale è stato svelato si potrebbe trattare di un lancio di una campagna a favore di una causa, pensiamo ad esempio al disagio del cambiamento climatico che riguarda tutti. Ma potrebbe essere qualsiasi altra causa visto l’epoca in cui viviamo dove ci sono già troppi interrogativi. Altrimenti sarà un lancio di un centro commerciale che vuole unire i consumatori e rilanciare i consumi. O si tratta di una iniziativa di una organizzazione culturale sociale, ma chissà anche spirituale o politica. Dal sito sul manifesto Proiocosafaccio.it scrivono che sarà disponibile e lo sapremo a breve il 20 marzo giorno di inizio dell’equinozio di primavera e della giornata internazionale della Felicità. Una data che lascia ben sperare e ce lo auguriamo oggi ancor di più per davvero. Spargi la voce e condividi sui social con il tag ai tuoi contatti e con il volantino se lo hai ricevuto, scatta una foto da solo o in gruppo. Disponibile a breve. Aderisci. Puoi trovare anche le pagine social di ProIoCosaFaccio: Facebook, Instagram, TikTok. #Proiocosafaccio #segnale #Roma #Italia

