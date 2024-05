QUIXA Assicurazioni ancora al fianco dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi nella nuova sfida “Blues Highway”

(Adnkronos) – – Coraggio, forza di volontà, impegno per superare i propri limiti abbattendo ostacoli fisici e mentali, e inclusione attraverso lo sport: questi i valori al centro della scelta di QUIXA Assicurazioni, di accompagnare e sostenere ancora una volta Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e mental coach, sempre alla ricerca di nuovi traguardi da raggiungere. – La nuova sfida, un percorso di quasi 2600 km, lungo la “Blues Highway” negli Stati Uniti. – Filo conduttore di questa avventura, la musica come linguaggio in grado di abbattere le distanze, al pari dello sport, alla scoperta delle città simbolo di molti generi musicali, il blues, il country, il jazz ed il rock’n’ roll. Milano, 30 maggio 2024. Impegno verso il superamento dei propri limiti, coraggio, attitudine, forza di volontà e inclusione. Sono questi i valori che hanno spinto QUIXA Assicurazioni, compagnia digitale del Gruppo AXA Italia, a supportare dal 2017 le sfide di Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e mental coach. Quest’anno, la compagnia online del Gruppo assicurativo AXA Italia, ha deciso di dare il proprio supporto al nuovo progetto dell’atleta, “Blue Highway”, che lo porterà dal 30 maggio a percorrere circa 2600 km nel profondo Sud degli Stati Uniti, alla riscoperta di memorabili espressioni artistiche e nel cuore della storia della musica, dal blues al country, al jazz e al rock’n’ roll.

L’atleta di Martignana di Po, privato della gamba sinistra in seguito ad un incidente stradale all’età di diciassette anni, partirà il 30 maggio da Milano per Chicago da dove, il 1° giugno, inizierà il suo viaggio che oltre ad essere una sfida ciclistica/sportiva, sarà una esplorazione nella cultura di queste terre.

Filo conduttore del nuovo progetto, la musica, come linguaggio in grado di abbattere ostacoli e barriere anche culturali tra le persone, al pari dello sport.

Tra le iniziative di Devicenzi durante il percorso, live con famosi musicisti in diretta, che suoneranno dal vivo un pezzo di un artista della zona che visiterà. Il percorso verrà condiviso sui social media di QUIXA Assicurazioni in modo da tenere aggiornati tutti coloro che vorranno sentirsi parte di questa nuova avventura. Per maggiori informazioni: 2024 – Blues Highway – Andrea Devicenzi e quixa.it/comunicazione/quixa-e-devicenzi

