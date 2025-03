Roma ospiterà Giovedì 13 Marzo, la 7ma Edizione del prestigioso evento Business Care International Award

(Adnkronos) – Roma, 12 marzo 2025 – Siamo lieti di annunciare che il prestigioso evento Business Care International Award si terrà presso la storica Sala della Regina della Camera dei Deputati, il 13 marzo alle ore 17:20. GIURIA del Premio Fabrizio Ferragni già Direttore RAI Italia Offerta Estero Paolo Liguori Direttore Mediaset Silvana Mangione, NY V. Segretario Generale CGIE Alessandro Masi Segretario Generale Società Dante Alighieri nel Mondo Alberto Milani, NY Presidente Italy America Chamber of Commerce Il Business Care International Award, che si tiene alternativamente a Roma e a New York illuminerà il Talento e le opere di illustri personalità che si sono distinte per il loro contributo significativo nei rispettivi mondi. Premiati – Clifton Grima, Ministro dell’Istruzione, della Gioventù e dello Sport dello Stato di Malta, riceverà il premio “Friends of Italy”, per la sua lunga amicizia con il nostro Paese per il suo impegno nel promuovere l’educazione e lo sport. – Mauro Crippa, Direttore Mediaset, Manager di altissimo livello, riceverà il Business Care Award, per il suo straordinario contributo allo sviluppo della diffusione delle Informazioni e alla crescita in Italia ed in Europa del Gruppo Mediaset, ora prima realtà Multimediale in Europa. – Pierluigi Vercesi, storico giornalista del Corriere della Sera, per la sua carriera dedicata al giornalismo di qualità, alla Divulgazione di Cultura e sapere, anche tramite documentari e Rubriche specializzate. – Benedetta Rinaldi Giornalista RAI e divulgatrice, Premiata per il suo percorso e per il suo prezioso contributo alla diffusione dell’informazione medico-scientifica – Debora Rosciani giornalista e divulgatrice del settore economico di Radio 24, per la sua capacità di rendere l’economia accessibile al grande pubblico – Piero Sansonetti garantista storico e direttore di diversi Giornali, oggi alla guida de “L’Unità” riceverà il Premio per il suo impegno nella difesa dei diritti e delle libertà civili. Un Premio particolare andrà all’Imprenditore Alfredo Romeo, visionario e innovativo, dopo essersi affermato nel mondo della valorizzazione immobiliare, ed aver ispirato il lavoro di molti, Alfredo Romeo ha da pochi giorni inaugurato il Romeo Hotel Roma, firmato “Zaha Hadid Architects”, che il Financial Times ha definito uno dei 3 Hotel più belli al mondo Massimo Veccia, presidente Onorario del Premio: “L’evento sarà un’opportunità unica per ascoltare le esperienze e le visioni di Professionisti e Players globali e discutere delle sfide e delle opportunità future per valorizzare ulteriormente l’Italia del mondo e per fare del mondo un posto migliore” Per ulteriori informazioni, contattare: businesscare@business-care.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)