Sabato 14 dicembre: il natale colora l’Ippodromo Snai San Siro

Per la 16° tappa del Palio delle Regioni, in programma una giornata di sport e divertimento: accanto al grande trotto con i GP Allevatori Masaf e la Coppa Milano, tante attività a tema natalizio per grandi e piccoli

Milano, 11 dicembre 2024 – Sabato 14 dicembre, l’Ippodromo Snai San Siro si trasforma nel palcoscenico di una giornata imperdibile dove il fascino dell’ippica incontra la magia del Natale. Sport, musica, sapori della tradizione natalizia e divertimento si fondono in un evento unico pensato per coinvolgere grandi e piccoli in occasione della 16° tappa del Palio delle Regioni 2024-2025, la manifestazione voluta dal Masaf che, con i suoi 21 gran premi del trotto e del galoppo, valorizza l’ippica e celebra le eccellenze italiane. Dalle ore 12:00, l’iconico impianto di proprietà di Snaitech aprirà i suoi cancelli (Piazzale dello Sport 6), accogliendo il pubblico in un’atmosfera di pura magia. Nell’area del Cavallo i piccoli visitatori vivranno momenti indimenticabili: potranno infatti incontrare Babbo Natale nella sua accogliente casetta, scrivere e consegnare le proprie letterine direttamente nelle mani dei suoi aiutanti ma anche partecipare a laboratori creativi guidati da simpatici elfi e divertirsi con il trucca-bimbi a tema natalizio, la baby dance e i giochi con costruzioni giganti. Ma le sorprese non finiscono qui: grazie al progetto “Alpacamp”, per tutta la giornata sarà possibile scoprire da vicino il mondo degli alpaca attraverso attività didattiche coinvolgenti con cui i bambini potranno imparare tante curiosità su questi simpatici animali. Gli adulti, invece, saranno accompagnati in un viaggio nei sapori natalizi, dal panettone alle prelibatezze dei food truck, tra cui panzerotti, dolciumi e caldarroste, che renderanno l’esperienza ancora più piacevole. Per i più curiosi, sarà possibile inoltre godersi un giro sulla carrozza storica alla scoperta degli angoli più suggestivi dell’Ippodromo Snai San Siro. Il tutto accompagnato dalle melodie del Trio delle Meraviglie, che si esibirà per regalare al pubblico un coinvolgente sottofondo musicale. In pista, invece, a partire dalle 14.00 sono previste sette corse per la 37^ giornata stagionale di trotto: riflettori puntati sui Gran Premi Allevatori Masaf, due prove di Gruppo I divise per sesso sulla distanza di 2.100 metri con partenza dall’autostart e con protagonisti i cavalli indigeni. E nella stessa riunione anche la tradizionale Coppa di Milano, prova di Gruppo III per un handicap sulla distanza di 1.650 metri con partenza dall’autostart riservata ai cavalli esteri di 4 anni ed oltre ed indigeni di 5 anni ed oltre, e che ricorda anche in questa edizione la figura di Alessandro Ferrario, giornalista ippico scomparso nel luglio 2019 a soli 52 anni. In questo caso, per decretare il vincitore, sono necessarie le due le batterie eliminatorie con sette cavalli al via e i primi cinque di ognuna ammessi alla finale. Chiudono il programma due prove griffate Allevamento della Serenissima con in pista i cavalli di 3 anni sulla distanza di 1.600 metri, e poi quella con partenza dai nastri sui 2.120 e 2.160 metri. Madrina della giornata e della sedicesima tappa del Palio delle Regioni sarà Enrica Guidi.

Informazioni utili per il pubblico:

Ticket di ingresso con tariffa unica pari a 5 euro Ticket di ingresso comprensivo della visita guidata di tutto lo storico impianto al costo di 20 euro

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ad Hoc Communication Advisors Pietro Cavalletti – Cell.3351415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it

