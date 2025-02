Salute. Fasdac e Ieo insieme per diffondere Valore di Cura e qualità di Vita Oncologica

(Adnkronos) –

Una collaborazione volta a diffondere, a vantaggio di tutti, nuovi modelli di cura e d’informazione in ambito oncologico attuati dal prestigioso istituto milanese

Milano, 11 febbraio 2025 – Prende il via la convenzione tra Fasdac (Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime) e una delle eccellenze dell’oncologia italiana, lo IEO (Istituto Europeo di Oncologia) nato nel 1994 da un’idea del Prof. Umberto Veronesi e diventato nel 1996 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). L’accordo prevede che gli assistiti Fasdac beneficino in forma diretta, pagando quindi solo la quota a loro carico, delle prestazioni e dei servizi dello IEO, fruendo così anche delle novità in termini di cura e qualità di vita. Il Fasdac, costituito a livello contrattuale da Manageritalia, Confcommercio e Confetra, integra le prestazioni del SSN a favore di oltre 31mila dirigenti, di 10mila aziende, per un totale di oltre 120mila assistiti in tutt’Italia. La firma dell’accordo è avvenuta alla presenza di: Riccardo Rapezzi, Presidente Fasdac – Bernardino Petrucci, Vicepresidente Fasdac – Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia – Marco Ballarè, Presidente Manageritalia – Paolo Scarpa, Presidente Manageritalia Lombardia – Carlo De Ruvo, Presidente Confetra – Mauro Melis, Amministratore Delegato IEO e Centro Cardiologico Monzino – Barbara Cossetto, Direttore Marketing, Comunicazione e Risorse Umane IEO e Centro Cardiologico Monzino – Fabrizio Mastrilli, Strategic Advisor IEO – Marco Vianello, Direttore Marketing e International Office IEO e Centro Cardiologico Monzino. “Per il nostro Fondo e soprattutto per gli oltre 120mila assistiti – spiega Riccardo Rapezzi, Presidente Fasdac – la convenzione diretta tra Fasdac e l’Istituto Europeo di Oncologia è, in caso di bisogno, veramente importante e volta a garantire qualità di vita anche nella malattia. È un risultato a lungo atteso dai nostri iscritti e siamo orgogliosi di avere raggiunto questo obiettivo, che va anche nella direzione di incrementare il numero di convenzioni dirette a disposizione dei nostri assistiti con le più importanti e prestigiose Istituzioni e strutture sanitarie del Paese”. «Il nostro Fondo sanitario contrattuale integrativo al SSN dimostra così la sua importanza per i dirigenti e le loro famiglie, ma anche a vantaggio di tutti gli italiani supportando la medicina di qualità, ottimizzando e alleviando la spesa pubblica» spiega Marco Ballarè, Presidente di Manageritalia, che prosegue: «La ricerca della qualità di vita nella malattia non solo diminuisce i costi per l’intero sistema Paese, riducendo la pressione su ospedali e cliniche, ma permette nel contempo una migliore allocazione delle risorse collettive favorendo la crescita economica e la sostenibilità a lungo termine della sanità. Le ricerca e le nuove modalità di cura devono aprire nuove strade per assicurare a tutti una migliore qualità della vita». “Ieo è un elemento vitale del Servizio Sanitario Nazionale e l’attività in convenzione con il sistema pubblico rimane il pilastro della nostra attività clinica. La domanda di cura presso il nostro istituto tuttavia segue un ritmo di crescita esponenziale che rende fondamentale un’alleanza fra sistema pubblico e Fondi Integrativi, per permettere di offrire le nostre cure e i nostri servizi a un maggior numero di pazienti. L’intesa firmata oggi con FASDAC è particolarmente preziosa in quanto il Fondo ha mostrato una speciale sensibilità verso il nostro modello di Medicina del Valore, che rappresenta l’approccio più innovativo a livello internazionale per ottimizzare le cure e ottenere i migliori risultati per ogni paziente” dichiara Mauro Melis, Amministratore Delegato dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La convenzione tra Fasdac e IEO è un esempio, ancora una volta, di come il welfare contrattuale sia capace di lavorare e proporre soluzioni per la costruzione del Bene Comune e per la tutela la Salute dei cittadini, valorizzando le eccellenze. Ciò è anche la dimostrazione di come una sana e corretta gestione della bilateralità tra parte datoriale e parte sindacale, possa apportare valore per tutta la Società italiana. In questa direzione Confcommercio lavora, Confcommercio c’è” così commenta Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio. Una scelta, questa dello IEO, dettata non solo dalla sua indiscussa rilevanza clinico scientifica e della costante attenzione posta alla ricerca e all’innovazione in un contesto di continua attenzione alla qualità del servizio erogato alle persone assistite, ma soprattutto da un nuovo approccio terapeutico portato avanti negli anni dallo IEO e condiviso dallo stesso Fasdac per aumentare “Il valore della cura”. Un concetto inteso come valutazione costante e dinamica dell’impatto del percorso di cura sul paziente, sulla sua vita famigliare, lavorativa e relazionale nonché della qualità delle cure erogate in un intero percorso terapeutico personalizzato e profilato che passa dalla diagnosi ai trattamenti sanitari e continua nel tempo fino ad almeno 1 o 2 anni di follow-up collegando al meglio ospedale e il territorio; prestando nel contempo attenzioni continue ai reali fabbisogni dei pazienti e delle loro famiglie,perché il benessere del paziente è benessere collettivo con il più alto livello qualitativo di cura e il più basso impatto economico per la società. L’applicazione del modello “Medicina del Valore” ha permesso a IEO, dati alla mano, di ottenere risultati migliori in termini di qualità di vita del paziente, a parità di efficacia oncologica. Per esempio dopo un intervento di prostatectomia radicale robotica 6 pazienti in età lavorativa su 10 rientrano al lavoro entro il primo mese dopo la dimissione; 9 su 10 entro i primi due mesi dopo la dimissione. Oppure a seguito di un intervento di resezione polmonare, la stragrande maggioranza dei pazienti, circa il 70% non sente dolore o ne sente molto poco. Questi dati esemplificativi dimostrano che la misurazione del “valore”, vale a dire degli effetti degli interventi medici sulla persona nel tempo, perfeziona la personalizzazione delle cure riducendo al minimo la tossicità. Grazie alla convenzione stipulata con lo IEO, il Fasdac permetterà a tutti i propri assistiti di usufruire dei servizi sanitari per prestazioni di Assistenza Ospedaliera per Acuti, Interventi Ambulatoriali, Radioterapia Ambulatoriale, Analisi di Laboratorio, Diagnostica Strumentale, Prestazioni Medico Specialistiche e Visite Specialistiche. I dirigenti iscritti al Fasdac potranno beneficiare dei servizi offerti dall’IEO avendo a carico solo ed esclusivamente la sola quota di compartecipazione.

