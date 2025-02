Sanremo 2025 gli underdog di questa edizione? Secondo gli esperti Sisal Fedez e Lucio Corsi

(Adnkronos) –

Roma, 12 febbraio 2025 – Dopo che la promessa di Carlo

Conti sulla fine in orario della prima puntata è stata rispettata e aver ascoltato per la prima volta tutti i brani di Sanremo

2025 , gli esperti Sisal pronosticano gli underdog di questa edizione. Chi saranno quei talenti che potranno riservare sorprese nonostante il loro piazzamento? Da un lato Fedez , il suo Battito , lo rende viralissimo e sembra convincere il pubblico nonostante tutte le controversie che lo stanno portando al centro dei riflettori. La sua possibile vittoria è infatti passata da 16,00 a 12,00 , alla pari di quella di Brunori Sas . Altro artista potenzialmente destinato a ribaltare la scena è Lucio Corsi , che con il suo debutto ha sorpreso e sembra dirigersi verso un possibile successo. Oggi, infatti, la possibilità di vederlo sul gradino più alto del podio è quotata a 20,00, prima dell’esibizione era a 66,00. E se per Irama crollano le possibilità di rientrare nei favoriti (33,00), aumentano quelle di veder trionfare Simone Cristicchi : con la sua Quando sarai piccola il cantautore romano ha ottenuto la standing ovation dell’Ariston, la sua vittoria è scesa da 9,00 a 3,50, conquistando così il primo gradino del podio in solitaria. Restano stabili nelle posizioni per la vittoria finale Giorgia con quota 4,00, Olly , a 5,00 e Achille Lauro , a 7,50.

