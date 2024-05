SNAI – Conference League: Fiorentina, puoi farcela. Italiano campione nei 90’ a 2,40, la coppa a 1,75

(Adnkronos) – Dopo la sconfitta dello scorso anno a Praga contro il West Ham, i viola ci riprovano contro l’Olympiacos ad Atene: i greci inseguono a 3,15, il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3,20 Milano, 28 maggio – Dopo la sconfitta dello scorso anno contro il West Ham, la Fiorentina può riprovarci. I viola sono di nuovo in finale di Conference League: la partita decisiva, stavolta, si gioca ad Atene, con la Viola che affronta l’Olympiacos, padrone di casa ma solo geograficamente visto che la partita si giocherà nello stadio dell’AEK. Le quote Snai per la finale di mercoledì sera sono dalla parte della squadra di Vincenzo Italiano: il «2» (formalmente la Fiorentina gioca in trasferta) si gioca a 2,40, con la vittoria dell’Olympiacos a 3,15 e il pareggio che porterebbe la sfida ai supplementari a 3,20. Sempre considerando solo i 90 minuti regolamentari, l’Under paga 1,65 contro i 2,10 per l’Over; più sottile la differenza tra il Goal a 1,80 e il No Goal a 1,90.

Extra time Fiorentina avanti anche nelle modalità della vittoria: il trionfo ai tempi supplementari paga 9,00 contro gli 11 dei greci, con la forbice che si restringe in caso di arrivo ai rigori (9,25 a 9,75). Nel testa a testa per l’alzata della coppa (non conta la modalità della vittoria), la Fiorentina è in pole a 1,75, con la squadra di Mendilibar (che lo scorso anno, sulla panchina del Siviglia, vinse l’Europa League in finale contro la Roma) a 2,10.

Marcatori Chi sono i giocatori maggiormente indiziati per segnare nella finale di Atene? Nico Gonzalez e il marocchino El Kaabi partono davanti a tutti a 3,50, seguito da Belotti a 3,75, da Nzola e Beltran a 4,00. A 4,50, invece, si gioca il gol del grande ex della partita, Stevan Jovetic. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)