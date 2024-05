SNAI – Formula 1: a Imola il ritorno di Verstappen a 1,35 Il bis di Norris a 6,50, Leclerc in trionfo a 7,50

(Adnkronos) – Primo appuntamento stagionale in Europa, con l’olandese della Red Bull che vuole riprendere la sua marcia trionfale. A 15 l’altra Ferrari di Sainz, le due Rosse sul podio a 4,00 Milano, 16 maggio – La Formula 1 sbarca in Europa, e il primo appuntamento stagionale dopo quelli in Bahrein, Arabia Saudita, Australia, Giappone, Cina e Stati Uniti è proprio in Italia. A Imola si corre il Gran Premio dell’Emilia Romagna, con il popolo della Ferrari pronto a sostenere Charles Leclerc e Carlos Sainz. In testa alle quote Snai, però, c’è sempre la Red Bull di Max Verstappen, battuto dalla McLaren di Norris a Miami ma pronto a riprendere la sua marcia inarrestabile: il successo dell’olandese nella gara di domenica paga 1,35, con Norris a 6,50 e Leclerc a 7,50 a completare il podio. Subito dietro, ma a 15, l’altra Rossa, quella di Carlos Sainz.

Podio Se le due Red Bull entrambe sul podio sono piazzate a 2,25, la doppietta Ferrari tra i primi tre paga 4,00. Isolando le quote legate ai singoli piloti, Leclerc sul podio vale 1,75, con Sainz a 2,75. Domina Verstappen a 1,12, subito dietro Norris a 1,65.

Qualifiche e libere Verstappen è ovviamente in testa alla lavagna anche per quello che riguarda le prove libere di venerdì (1,75, con Norris e Leclerc a 7,50) e le qualifiche di sabato (1,55, con Leclerc in questo tabellone secondo a 4,50 e Norris sul gradino più basso del podio a 7,50).

Antepost La mancata vittoria di Verstappen a Miami non ha minimamente intaccato la leadership nella lavagna antepost per la vittoria del titolo mondiale: Max si gioca a 1,08, con l’altra Red Bull di Perez a inseguire a 15 e Leclerc a 20. Nell’opzione ‘Vincente senza Verstappen’, invece, parità assoluta tra Hamilton e Leclerc, entrambi a 4,50. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)