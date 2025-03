SNAI – Nations League: Italia-Germania, quote in equilibrio. Successo azzurro a 2,65, i tedeschi a 2,70. Kean-gol a 3,00

(Adnkronos) – In quattro giorni gli Azzurri si giocano l’accesso alla Final Four, ma la strada è in salita: la qualificazione vale 2,45, l’eliminazione a 1,55. Senza Retegui, le speranze sono sull’attaccante della Fiorentina Milano, 19 marzo – Due partite in quattro giorni per decidere il proprio destino in Nations League. Tra Milano e Dortmund, l’Italia si gioca l’accesso alla Final Four e lo fa contro la Germania, mai battuta negli ultimi sei precedenti, e che nel testa a testa per il passaggio del turno parte avanti: le quote Snai, infatti, premiano la nazionale tedesca a 1,55, con gli Azzurri a 2,45. Lavagna in equilibrio invece per i primi 90 minuti: a San Siro è la squadra di Spalletti a partire con una punta di vantaggio, 2,65 per il segno «1» contro il 2,70 per il «2». Il pareggio è invece offerto a 3,15, in una partita dove l’Under e il Goal – rispettivamente a 1,70 e 1,75 – si fanno preferire agli esiti opposti, con l’Over a 2,00 e il No Goal a 1,97.

Marcatori L’Italia dovrà rinunciare all’infortunato Retegui: molte delle speranze di passare il turno dipenderanno quindi da Moise Kean. Un gol dell’attaccante della Fiorentina paga 3,00; seguono Lorenzo Lucca a 4,00, Giacomo Raspadori e Mattia Zaccagni a 4,50, Davide Frattesi e Matteo Politano a 5,00. La Germania risponde con Undav, Burkardt e Kleindienst a 3,50.

Antepost Nella lavagna antepost per la squadra che si aggiudicherà la Nations League (in caso di vittoria sulla Germania, sarebbe proprio l'Italia a ospitare la Final Four) guida la Spagna a 4,00; poi Portogallo, Germania e Francia a 5,00 e l'Italia a 7,50.