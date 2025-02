SNAI – Serie A: giovedì si recupera Bologna-Milan Conceiçao favorito a 2,45, Italiano insegue a 2,80

(Adnkronos) –

Spareggio per l’Europa al Dall’Ara: il pareggio si gioca a 3,30. goal a 1,67 più probabile del No Goal a 2,05. Gimenez a 3,00 in cima alla lavagna dei possibili marcatori Milano, 26 febbraio – La Serie A cancella gli asterischi dalla classifica. Giovedì sera al Dall’Ara si recupera Bologna-Milan, spareggio in zona Europa League e partita rinviata nell’ottobre scorso per l’allerta meteo nel capoluogo emiliano. Entrambe arrivano da una sconfitta: i rossoblù a Parma, i rossoneri in casa del Torino dopo l’eliminazione dalla Champions League. Le quote Snai, però, premiano Conceiçao, favorito a 2,45, con il segno «1» a 2,80 e il pareggio a 3,30. Equilibrio per quello che riguarda il numero dei gol segnati: almeno due (Under) a 1,80, con l’Over a 1,87. Il Goal a 1,67 è invece più probabile del No Goal a 2,05.

Marcatori C’è sempre Gimenez, a 3,00, in testa alla lavagna dei possibili marcatori nel match tra Bologna e Milan. Seguono Pulisic a 3,50, Abraham a 3,75 e Leao a 4,00. Il Bologna risponde con Orsolini e Castro a 3,50, con Dallinga subito dietro a 3,75.

