SNAI – Wimbledon: Sinner in pole position a Londra. Il primo trionfo di un italiano ai Championships vale 2,50

(Adnkronos) – Dopo la vittoria di Halle all’esordio stagionale su erba, il numero 1 del mondo cerca il secondo titolo in un torneo dello Slam. Alle sue spalle, Alcaraz a 3,25 e Djokovic a 3,50 Milano, 27 giugno – Il primo titolo in carriera sull’erba chiama il secondo. Dopo il trionfo di Halle, Jannik Sinner è il favorito numero 1 anche a Wimbledon. Nessun italiano ha mai alzato il trofeo ai Championships, con il miglior risultato che resta finora la finale raggiunta da Matteo Berrettini nel 2021. Nelle quote antepost, il numero 1 del mondo parte avanti a tutti a 2,50; dietro di lui, Carlos Alcaraz (campione in carica) a 3,25 e Novak Djokovic – quest’ultimo non al meglio dopo l’intervento al ginocchio – a 3,50. Fuori dal podio Sascha Zverev a 18, poi a 20 un gruppo formato da Matteo Berrettini (finalista a Stoccarda e a suo agio sull’erba), Jack Draper (vincitore proprio a Stoccarda e che al Queen’s ha sconfitto Alcaraz), Hubi Hurkacz (finalista ad Halle contro Sinner) e Daniil Medvedev.

Donne Aryna Sabalenka guida invece la lavagna per il torneo femminile: il titolo della bielorussa ha la quota più bassa (3,75), con Iga Swiatek subito dietro a 4,00. Terza favorita la kazaka Elena Rybakina a 5,00, con Coco Gauff a 7,50. A 25 la campionessa uscente Marketa Vondrousova, più indietro le italiane: Jasmine Paolini a 75, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Martina Trevisan a 500. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434 —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)