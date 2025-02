Soluzioni IoT per la raccolta rifiuti: come Innovation4Waste sta rivoluzionando la gestione ambientale

(Adnkronos) –

Lainate (MI), 25/02/2025 -Lettori RFID per la raccolta dati nel porta a porta ed elettroserrature intelligenti trasformano la gestione dei rifiuti nella smart city L’Internet of Things sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella gestione dei rifiuti urbani, grazie all’uso di dispositivi ‘connessi’ che comunicano in tempo reale con il Cloud, per perfezionare il tracciamento e i processi, risolvere le inefficienze e contenere i costi operativi della raccolta.

con tecnologie avanzate, integrate in Cloud, per ottimizzare la raccolta, migliorare la qualità e garantire la tracciabilità dei conferimenti, diminuendo i costi e contribuendo a ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale. I4W investe parte del proprio fatturato in Ricerca e Sviluppo, ‘affinando’ i prodotti e proponendo soluzioni capaci di adattarsi in modo sempre più preciso alle richieste del mercato. Un’esperienza pluridecennale nello sviluppo di tecnologie RFID per la raccolta rifiuti, quella dell’azienda italiana, che nel 2014 porta sul mercato Discovery Mobile, il primo lettore RFID indossabile al mondo per il waste management, in grado di rivoluzionare il modo di raccogliere i dati senza modificare il processo di lavoro degli operatori ecologici. Oggi l’offerta di Innovation4Waste si basa su un portafoglio completo di soluzioni IoT, per rispondere alle esigenze di diversi scenari operativi. L’azienda collabora con player italiani e internazionali, dalle società di raccolta alla Pubblica Amministrazione, ai System Integrator, gestendo internamente sia la progettazione che la produzione. Con numeri importanti – più di 2.400 clienti in Europa e nel mondo, oltre 15mila dispositivi connessi – che ne fanno una realtà leader nel mercato della Raccolta Rifiuti. Secondo il rapporto World Population Prospects: The 2017 Revision delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere gli 8,6 miliardi nel 2030 e i 9,8 miliardi nel 2050, con circa 83 milioni di persone che si aggiungono alla popolazione globale ogni anno. Come impattano questi numeri sulla produzione di rifiuti? La Banca Mondiale ha pubblicato nel 2018 il rapporto What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, in cui si stima che entro il 2050 il mondo genererà annualmente 3,4 miliardi di tonnellate di rifiuti, con un aumento non trascurabile rispetto ai 2,01 miliardi di tonnellate prodotti nel 2016. L’adozione di adeguate procedure di riciclo si rivela di importanza cruciale per invertire questa tendenza negativa. Sistemi di raccolta non ottimizzati generano inefficienze operative, richiedendo viaggi più frequenti, incrementando le spese legate al carburante e alla manutenzione dei veicoli, oltre che le emissioni di carbonio in atmosfera. E non solo, perché la mancanza di adeguati incentivi può scoraggiare sia i cittadini che le imprese a partecipare attivamente alle pratiche di riciclo, compromettendo l’efficacia dell’intero sistema di gestione dei rifiuti. Ancora, accessi non autorizzati a cassonetti e isole ecologiche rappresentano un problema riconosciuto in molti contesti urbani, causando dispersione di rifiuti e un aumento degli oneri di pulizia per le amministrazioni locali. Per massimizzare i benefici ambientali ed economici del riciclo è fondamentale implementare sistemi di gestione dei rifiuti che siano funzionali e ben progettati. Il ricorso alle tecnologie IoT, come lo “Smart Waste Management System” di Innovation4Waste, apporta benefici significativi alla gestione dei rifiuti urbani, migliorando i processi, riducendo i costi e assicurando il monitoraggio dei conferimenti, grazie a soluzioni plug-and-play di facile installazione. L’ecosistema IoT “Smart Waste Management” è costituito da due tipologie di soluzioni IoT per la raccolta rifiuti, integrate in Cloud: le soluzioni per la raccolta dati RFID nel porta e porta e quelle per il conferimento ad accesso controllato.

Il ricorso alla tecnologia RFID nella raccolta dei rifiuti porta a porta permette di identificare le utenze tramite un tag RFID applicato sul bidone o sul sacco dell’indifferenziato, associato a ciascun utente in maniera univoca, per la corretta applicazione della TARIP o tariffa puntuale. Per la raccolta dati nel porta a porta, Innovation4Waste propone i lettori RFID indossabili, per gli operatori ecologici, e i lettori RFID veicolari, progettati per l’installazione sugli automezzi. Tra le soluzioni RFID troviamo il nuovo Discovery Mobile, l’evoluzione del primo lettore RFID indossabile dall’operatore ecologico, oggi caratterizzato da un design rinnovato e dotato di un’antenna UHF ad alta potenza e dall’elevata sensibilità. Ergonomico e maneggevole, il wearable device consente la lettura automatica, filtrata e a mani libere dei tag RFID applicati ai sacchi e ai bidoni della raccolta rifiuti porta a porta, sfruttando la naturalezza del gesto dell’operatore, senza modificare il processo di lavoro e senza costi di installazione. Si tratta di uno strumento agile, capace di adattarsi alle peculiarità del territorio e di operare in aree dove il passaggio dei mezzi di raccolta può risultare difficoltoso, come centri storici e piccoli borghi. Discovery Mobile legge i tag RFID anche in condizioni ambientali difficili e in presenza di agenti atmosferici come polveri e pioggia, coniugando leggerezza – pesa poco più di 150 grammi – e robustezza, grazie ad un case in policarbonato che resiste a urti e sollecitazioni meccaniche. Assicura un utilizzo ininterrotto per oltre 12 ore, adattandosi agli scenari in cui non c’è continuità di energia elettrica, con un aumento complessivo dell’efficienza operativa.



I dati raccolti dal device vengono certificati e trasmessi in cloud, grazie a un protocollo di comunicazione bidirezionale: questo sistema permette la gestione da remoto dei dispositivi e un’agevole integrazione con dispositivi terzi già presenti nelle aziende di raccolta rifiuti. Le soluzioni RFID veicolari ad alta potenza BlackIP e WhiteIP, stand-alone e resistenti a urti e vibrazioni, sono invece progettate per essere installate sui mezzi della raccolta, per operare in ambienti esterni soggetti allo sporco e in condizioni atmosferiche difficili, tipiche dei contesti stradali. I lettori RFID veicolari garantiscono la lettura automatica e precisa dei tag RFID durante lo svuotamento del sacco o del bidone nel cassone del mezzo, grazie all’antenna RFID dotata di elevata sensibilità. In particolare, BlackIP è installabile sui veicoli con vasca singola, con un raggio di lettura che può raggiungere gli 8 metri, mentre WhiteIP anche sui veicoli con doppia vasca, utilizzati per la raccolta rifiuti di diverse frazioni a bordo di un unico automezzo, con letture fino a 2 metri di distanza. Per andare incontro alle diverse esigenze delle società di raccolta, i lettori RFID veicolari offrono due diverse modalità di installazione: tramite il cavo in dotazione, che si connette all’On Board Unit del veicolo sfruttando i protocolli di comunicazione seriali RS232 o RS485, oppure con la tastiera Keasyboard, dotata di connettività autonoma verso il Cloud, progettata per i veicoli che non sono dotati di On Board Unit. Nel modello TARIP, la parte variabile della tariffa è calcolata in base alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotta e conferita dagli utenti, secondo il principio europeo Pay-As-You-Throw (‘paghi per quanto butti’). La tecnologia RFID per la raccolta dati nel porta a porta consente una lettura precisa del tag RFID e restituisce un dato pulito e affidabile, ai fini dell’applicazione della tariffa puntuale, alimentando un circolo ‘virtuoso’ che incentiva i cittadini a differenziare i rifiuti in maniera adeguata. Per le pubbliche amministrazioni, la scelta del sistema di lettura – indossabile o veicolare – può variare in base a fattori come la viabilità e le caratteristiche del territorio. L’impiego di tecnologie affidabili e flessibili semplifica i percorsi dei mezzi di raccolta, evitando passaggi inutili. I dati possono essere analizzati per adattare i percorsi alle effettive necessità dei cittadini e alla produzione di rifiuti nelle diverse zone. Questo si traduce in un risparmio di consumi, una minore usura dei veicoli e, di conseguenza, in costi operativi più bassi.

Le soluzioni per il conferimento ad accesso controllato sono elettroserrature intelligenti che tracciano e certificano la gestione dei rifiuti nei contesti cittadini: centri urbani, comuni densamente popolati, condomini e complessi residenziali, centri di raccolta. Queste soluzioni ‘connesse’, che comunicano bidirezionalmente con il cloud, limitano l’apertura di cassonetti e isole ecologiche ai soli cittadini autorizzati. Un aiuto importante contro i conferimenti illegali, per preservare il decoro di strade e spazi comuni. In particolare, ID-Access è la serratura elettronica intelligente indicata per diversi tipi di cassonetto stradale con portata da 1100 litri in su. La serratura smart è dotata di videocamere, utili per individuare eventuali anomalie nei conferimenti, e di sensore di riempimento, per il monitoraggio dello stato dei contenitori. Nel portafoglio di I4W troviamo poi Eco-Access 3.0, il sistema di accesso controllato per isole ecologiche che gestisce fino a sei stazioni per il conferimento dei rifiuti, a cui possono accedere solo gli utenti autorizzati, previa identificazione. Anche in questo caso, un sensore volumetrico misura il livello di riempimento dei contenitori, impedendo fuoriuscite e favorendo una pianificazione ottimale degli svuotamenti. Infine, Access Control è la soluzione stand-alone per il controllo accessi all’interno di isole ecologiche e centri di raccolta: una colonnina dotata di videocamera che si attiva al momento dell’identificazione dell’utente, individuando eventuali anomalie nei conferimenti. Tutte le soluzioni di Innovation4Waste per il conferimento ad accesso controllato prevedono diverse modalità di riconoscimento dell’utenza – applicazione web, badge RFID, carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) -, lasciando ampia possibilità di scelta ai cittadini e incoraggiandoli a conferire correttamente i rifiuti. Per saperne di più: https://innovation4waste.com/

