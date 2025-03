Steriline: un’agenda globale ricca di eventi nel 2025

(Adnkronos) –

Como, 27/03/2025 – Il 2025 si prospetta un anno intenso per Steriline, azienda italiana leader nel primary packaging farmaceutico. Con una presenza globale in quasi 40 eventi, tra fiere, congressi e workshop, l’azienda comasca sarà tra i protagonisti del settore, partecipandovi direttamente, o tramite le proprie rappresentanze locali. Complessivamente Steriline prenderà parte alle 6 fiere internazionali principali, esponendo le proprie macchine, e presenzierà a oltre 30 congressi e conferenze in qualità di opinion leader. In attesa di partecipare a Interphex 2025, primo dei 6 eventi a cui l’azienda esporrà presso il proprio stand, Steriline ha già partecipato a ben 5 eventi di caratura internazionale tra gennaio e marzo:

20-23 gennaio: Advanced Therapies Week a Dallas (USA) – Evento organizzato presso il Kay Bailey Hutchison Convention Center, da 20 anni punto di riferimento per la community di operatori nel CGT, Cell and Gene Therapy.

12-14 febbraio: Asia Pharma Expo di Dhaka (Bangladesh) – Fiera internazionale organizzata dal BAPI (Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries), l’unica associazione registrata e riconosciuta delle aziende farmaceutiche del settore privato in Bangladesh, con 149 membri.

25 febbraio: ISPE Annual Technology Life Sciences Show a Raleigh (USA) – Principale evento Biotech/Farmaceutico organizzato dal Carolina—South Atlantic Chapter dell’ISPE, che riunisce fornitori da tutto il mondo per un confronto aperto su come affrontare le principali sfide del settore.

17-18 marzo: ISPE Aseptic Conference a Whashington (USA) – Evento dedicato all’esplorazione delle più recenti innovazioni nella produzione asettica, robotica e automazione, con un forte focus sulla sterilizzazione di prodotti asettici in piccoli lotti e sull’accelerazione del loro time-to-market.

25-26 marzo: Congress A3P a Madrid (SPAGNA) – Evento partecipato da esperti di fama internazionale per un confronto su tematiche verticali votate alla riduzione dei rischi di contaminazione nella produzione di prodotti sterili. Anche quest’anno Interphex (01 – 03 aprile, New York, USA) segnerà una tappa fondamentale per Steriline. Presso il Booth 2537, i visitatori dello stand potranno toccare con mano la tecnologia Planar Motor, innovativo sistema di trasporto a levitazione magnetica per flaconi, siringhe e carpulle, che rivoluziona le operazioni di riempimento e chiusura. Dopo Interphex, Steriline confermerà la sua presenza in ben 16 Paesi diversi, con un calendario molto serrato:

Aprile: PDA Week (USA), PHARMA CONGRESS (Germania), MAGHREB PHARMA Expo (Algeria), COPHEX (Corea), CIPM (Cina).

Maggio: ISPE Los Angeles Chapter (USA), ISPE Annual Conference (Regno Unito), PDA Good Aseptic Manufacturing (Svizzera), Pharmintech (Italia).

Giugno: The Pharma Days (Svizzera), EXPO PACK (Messico), Simposio AFI (Italia).

Luglio: BIO Asia (Taiwan).

Agosto: ISPE Vendor Night (USA).

Settembre: Pharmaconex (Egitto), National Association of Specialty Pharmacy Annual Expo e Bioprocess International & Cell and Gene Therapy International (USA), Farmaforum (Spagna), Pharma Pro&Pack Expo (India), FACHPACK (Germania).

Ottobre: ISPE Product Show e Cell & Gene Meeting on the Mesa (USA), A3P International Congress (Francia), Pharma Microbiology Congress (Italia), ISPE Annual Meeting & Expo Conference (USA), CPHI (Germania).

Novembre: FarmaForum (Messico), Andina Pack (Colombia), CPhI & P-MEC (India).

Dicembre: CPHI Middle East (Arabia Saudita). Con questa intensa agenda, Steriline conferma il proprio ruolo di leader globale, promuovendo innovazione e dialogo nell’industria farmaceutica. Con una rete di oltre 400 professionisti e la presenza in 50 Paesi, Steriline esporta il 90% della sua produzione e ha installato oltre 2.000 macchine in tutto il mondo. La sua capacità di anticipare le tendenze tecnologiche, investire nel capitale umano e diffondere attivamente il proprio know-how anche attraverso attività di dissemination, come workshop e conferenze, la rendono un punto di riferimento internazionale nell’industria del primary packaging farmaceutico. Via Tentorio, 30/31 – 22100 Como, Italia Tel. +39 031 592064 Corporate website: www.steriline.it

LinkedIn page: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl

