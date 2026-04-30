15.7 C
Firenze
giovedì 30 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tecnologia per additivi di nuova generazione: Infineum P6895 approvato secondo la nuova specifica Stellantis FPW9.55535/03

Immediapress
Immediapress
Immediapress
2 ' di lettura

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

ABINGDON, Inghilterra, 30 aprile 2026 /PRNewswire/ — Infineum, leader globale nel settore dei prodotti chimici speciali per lubrificanti e carburanti, ha ottenuto l’approvazione ufficiale per il nuovo standard Stellantis FPW9.55535/03 con la sua tecnologia per additivi Infineum P6895. Con questo traguardo, Infineum P6895 consente a tutti i produttori di lubrificanti di immettere sul mercato i prodotti approvati da Stellantis. Questo supporta la tutela del brand, la garanzia e l’affidabilità delle prestazioni, rafforzando l’impegno di Infineum verso l’innovazione, l’eccellenza delle prestazioni e la sostenibilità sia per i veicoli con motore a combustione interna (ICE) sia per quelli ibridi. 

Stellantis FPW9.55535/03 è una specifica per oli motore di nuova generazione progettata per offrire una protezione superiore, risparmio di carburante e durabilità per i motori moderni. Con requisiti sempre più complessi imposti dagli standard OEM e di settore, le approvazioni ufficiali offrono una soluzione chiara e affidabile per i produttori e distributori di lubrificanti e gli utenti finali. Ciò garantisce che l’olio motore sia validato secondo le specifiche OEM. 

Un aspetto importante per i clienti è che Stellantis FPW9.55535/03 è progettato per essere compatibile con diverse pre-esistenti specifiche Stellantis/PSA e Opel/Vauxhall. Questo contribuirà a semplificare il portafoglio dei prodotti e a supportare sia le flotte di veicoli nuovi sia quelle esistenti. Infineum P6895 è approvato secondo la specifica FPW9.55535/03 ed è compatibile con PSA B71 2297, PSA B71 2290, OV 040 1547–G30 e OV D30 5W-30, garantendo un’ampia copertura per l’intera gamma Stellantis. 

Andrea Ghionzoli, Responsabile Marketing Operativo per l’area EMEA di Infineum, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere i primi ad aver ottenuto l’approvazione ufficiale Stellantis FPW9.55535/03 con un prodotto disponibile per tutti i produttori e distributori di oli lubrificanti. Infineum P6895 ha dimostrato delle prestazioni eccezionali anche nei test Stellantis più rigorosi. Questo traguardo significa che i nostri clienti possono agire rapidamente e con sicurezza per soddisfare i più recenti requisiti Stellantis, supportati da un’approvazione di cui gli utenti finali possono fidarsi.” 

Infineum P6895 è disponibile in commercio dal 2023 e combina prestazioni comprovate nei motori a combustione interna e ibridi con la flessibilità e le opzioni di sostenibilità apprezzate sempre di più dai clienti. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Infineum di zona o visitare il sito www.infineum.com
 

Informazioni su Infineum 

Infineum è un’azienda chimica specializzata che ha come obiettivo la creazione di un futuro sostenibile attraverso la chimica innovativa. Ci concentriamo su sfide di formulazioni complesse, lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per offrire soluzioni reciprocamente vincenti. 

La nostra tradizione si colloca nel segmento della transizione energetica, dove abbiamo ridotto l’impatto ambientale dei motori a combustione interna, supportato l’elettrificazione e sviluppato soluzioni per carburanti alternativi. 

Adottando un approccio lungimirante all’innovazione in diversi settori, massimizziamo anche il valore della tecnologia unica di Infineum nei settori resilienti al carbonio. 

Oltre 2.000 dipendenti in tutto il mondo, dotati di prospettive e competenze uniche, contribuiscono al successo dei clienti mentre insieme creiamo il futuro. 

Per maggiori informazioni, visitare www.infineum.com
 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2966021/Infineum_P6895_Approved_Against_Stellantis__New_FPW9_5553503_Specification.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2822075/5937999/Infineum_Logo_rgb_ExcZone_Logo.jpg
 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tecnologia-per-additivi-di-nuova-generazione-infineum-p6895-approvato-secondo-la-nuova-specifica-stellantis-fpw9-5553503–302756796.html
 

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Immediapress

Hisense Elevates Fashion and Culture with Iconic Campaign in Celebration of The Devil Wears Prada 2 in Theaters May 1

Immediapress

Flor de Caña consolidates itself as the Official Rum of the Mutua Madrid Open 2026

Immediapress

Next Generation Additive Technology: Infineum P6895 Approved Against Stellantis’ New FPW9.55535/03 Specification

Immediapress

SWI Capital Holding Ltd. presents its results for 2025, a pivotal year marked by acceleration of AI and digital infrastructure strategy and integration of...

Immediapress

Reach Showcases Full-Stack Product Portfolio for AI Vehicle Intelligent Evolution at Auto China 2026

Immediapress

AESC Earns CDP Climate Change A- Rating, Highest Among Global Battery Manufacturers in 2025

Immediapress

Inprimepay accelera in Europa: zero fee di ingresso e app multilingua per conquistare Svizzera, Austria e Germania

Immediapress

Demetra acquisisce Maxxspine Innovative GmbH, azienda leader da oltre vent’anni nelle soluzioni all’avanguardia per la colonna vertebrale, rafforzando ulteriormente la propria posizione di punto...

Immediapress

Demetra acquires Maxxspine Innovative GmbH, a company that has been a leader in advanced spinal solutions for over twenty years, further strengthening its position...

Immediapress

New Survey from Harvard Business Review Analytic Services Finds AI Adoption Remains High, Yet Value May Lag Without Modernization and Workflow Integration

Immediapress

Films on Textile Waste and Circularity as part of the “Fashion Redressed” Series

Immediapress

PB Master Program Debuts: Xtep’s New Global Support Platform for Marathon Runners

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.7 ° C
16.8 °
14.4 °
50 %
3.6kmh
40 %
Gio
15 °
Ven
20 °
Sab
25 °
Dom
24 °
Lun
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1925)ultimora (924)ImmediaPress (304)Video Adnkronos (262)Tecnologia (70)sport (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati