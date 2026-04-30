Tecnologia per additivi di nuova generazione: Infineum P6895 approvato secondo la nuova specifica Stellantis FPW9.55535/03

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

ABINGDON, Inghilterra, 30 aprile 2026 /PRNewswire/ — Infineum, leader globale nel settore dei prodotti chimici speciali per lubrificanti e carburanti, ha ottenuto l’approvazione ufficiale per il nuovo standard Stellantis FPW9.55535/03 con la sua tecnologia per additivi Infineum P6895. Con questo traguardo, Infineum P6895 consente a tutti i produttori di lubrificanti di immettere sul mercato i prodotti approvati da Stellantis. Questo supporta la tutela del brand, la garanzia e l’affidabilità delle prestazioni, rafforzando l’impegno di Infineum verso l’innovazione, l’eccellenza delle prestazioni e la sostenibilità sia per i veicoli con motore a combustione interna (ICE) sia per quelli ibridi.

Stellantis FPW9.55535/03 è una specifica per oli motore di nuova generazione progettata per offrire una protezione superiore, risparmio di carburante e durabilità per i motori moderni. Con requisiti sempre più complessi imposti dagli standard OEM e di settore, le approvazioni ufficiali offrono una soluzione chiara e affidabile per i produttori e distributori di lubrificanti e gli utenti finali. Ciò garantisce che l’olio motore sia validato secondo le specifiche OEM.

Un aspetto importante per i clienti è che Stellantis FPW9.55535/03 è progettato per essere compatibile con diverse pre-esistenti specifiche Stellantis/PSA e Opel/Vauxhall. Questo contribuirà a semplificare il portafoglio dei prodotti e a supportare sia le flotte di veicoli nuovi sia quelle esistenti. Infineum P6895 è approvato secondo la specifica FPW9.55535/03 ed è compatibile con PSA B71 2297, PSA B71 2290, OV 040 1547–G30 e OV D30 5W-30, garantendo un’ampia copertura per l’intera gamma Stellantis.

Andrea Ghionzoli, Responsabile Marketing Operativo per l’area EMEA di Infineum, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere i primi ad aver ottenuto l’approvazione ufficiale Stellantis FPW9.55535/03 con un prodotto disponibile per tutti i produttori e distributori di oli lubrificanti. Infineum P6895 ha dimostrato delle prestazioni eccezionali anche nei test Stellantis più rigorosi. Questo traguardo significa che i nostri clienti possono agire rapidamente e con sicurezza per soddisfare i più recenti requisiti Stellantis, supportati da un’approvazione di cui gli utenti finali possono fidarsi.”

Infineum P6895 è disponibile in commercio dal 2023 e combina prestazioni comprovate nei motori a combustione interna e ibridi con la flessibilità e le opzioni di sostenibilità apprezzate sempre di più dai clienti. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Infineum di zona o visitare il sito www.infineum.com



Informazioni su Infineum

Infineum è un’azienda chimica specializzata che ha come obiettivo la creazione di un futuro sostenibile attraverso la chimica innovativa. Ci concentriamo su sfide di formulazioni complesse, lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per offrire soluzioni reciprocamente vincenti.

La nostra tradizione si colloca nel segmento della transizione energetica, dove abbiamo ridotto l’impatto ambientale dei motori a combustione interna, supportato l’elettrificazione e sviluppato soluzioni per carburanti alternativi.

Adottando un approccio lungimirante all’innovazione in diversi settori, massimizziamo anche il valore della tecnologia unica di Infineum nei settori resilienti al carbonio.

Oltre 2.000 dipendenti in tutto il mondo, dotati di prospettive e competenze uniche, contribuiscono al successo dei clienti mentre insieme creiamo il futuro.

Per maggiori informazioni, visitare www.infineum.com



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2966021/Infineum_P6895_Approved_Against_Stellantis__New_FPW9_5553503_Specification.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2822075/5937999/Infineum_Logo_rgb_ExcZone_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tecnologia-per-additivi-di-nuova-generazione-infineum-p6895-approvato-secondo-la-nuova-specifica-stellantis-fpw9-5553503–302756796.html



Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

—

immediapress/pr-newswire