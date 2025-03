UE. Pro Vita Famiglia: bene ritiro Direttiva ‘Parità’

(Adnkronos) – 20 marzo 2025. Pro Vita & Famiglia accoglie con estrema soddisfazione la notizia del ritiro della Direttiva sulla Parità di Trattamento (ETD) comunicata nell’ambito della presentazione del Programma di Lavoro della Commissione Europea per il 2025. Il provvedimento, bloccato per la mancanza di consenso, era stato spinto dalle lobby LGBT e avrebbe imposto un’idea ideologica di “uguaglianza”, limitando la libertà di coscienza e di impresa. La Direttiva Parità, presentata nel 2008 con lo scopo di assicurare la piena inclusione sociale delle disabilità, è stata poi trasformata, su pressing delle organizzazioni LGBT, in uno strumento ideologico per vincolare professionisti e aziende a fornire beni o servizi in contrasto con le proprie convinzioni morali. La sua applicazione avrebbe punito, ad esempio, il rifiuto di collaborare ad eventi come i matrimoni tra persone dello stesso sesso o di gestire attività rivolte a un pubblico specifico, anche politicamente orientato, senza incorrere in accuse di discriminazione. “La decisione della Commissione Europea conferma in pieno la strada intrapresa da Pro Vita & Famiglia per aumentare le nostre azioni di sensibilizzazione diretta sulle istituzioni europee e orientarne le decisioni”, afferma Antonio Brandi, Presidente dell’associazione. “Grazie al nostro Dipartimento ‘Unione Europea’ recentemente inaugurato – continua Brandi – stiamo lavorando per creare una rete di organizzazioni ed Eurodeputati a difesa dei valori fondamentali della nostra civiltà”. Il ritiro della Direttiva Parità è stato duramente contestato dalle principali organizzazioni LGBT europee, come ILGA, Trans Europa e Intersex Europe, che hanno definito la scelta della Commissione “un tradimento dei diritti fondamentali”.

Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus

t.: 0694325503 [tel:0694325503] m.: 3929042395 [tel:3929042395] —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)